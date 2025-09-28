Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así reaccionó Westcol al saber que Aida Victoria Merlano quedó soltera

El streamer aprovechó una de sus transmisiones para pronunciarse frente a la ruptura de su exnovia.

Hace pocos días se conoció oficialmente que la relación de la creadora de contenido barranquillera Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada había llegado a su fin, tras pocos días de haber nacido su bebé.

Recordemos que fue precisamente Juan David quien aprovechó su cuenta oficial de Instagram para enviar un comunicado con el que dio fin a los rumores de una supuesta infidelidad, pero confirmó que no lo veían junto a la influencer porque habían decidido ponerle un punto final a su relación.

¿Cómo reaccionó Westcol al saber que Aida Victoria Merlano quedó soltera?

Tras la confirmación, varias celebridades y seguidores de la pareja no tardaron en reaccionar. Otros parecían optar por guardar silencio, pero tanta fue la insistencia de los millones de seguidores en medio de un stream, que uno de los más esperados decidió reaccionar.

Se trata de Westcol, exnovio de la barranquillera y quien ha mencionado en varias ocasiones el amor y admiración que tiene por ella. Sin embargo, al no haber quedado en los mejores términos, optaron por cortar toda relación. Ahora, avivó su conexión con ella, al tener una inesperada reacción pública ante el comunicado de Juan David.

Como se puede apreciar en el clip que ya es viral en redes sociales, el joven se soltó en una risa incontenida que finalizó pidiéndole perdón a Dios por burlarse de la situación.

Fanáticos asegura que Westcol y Aida Victoria podrían regresar tras confirmarse su soltería, ¿por qué?

Los seguidores comentaron masivamente que esta podría ser la gran oportunidad para Westcol y Aida Victoria, quienes ya se han dado varias oportunidades tras su primera ruptura y que ahora, los dos siendo más maduros, podrían tener un gran momento.

Sin embargo, ni él ni ella se han pronunciado al respecto, por el contrario, cada uno parece estar enfocado en sus proyectos. Ella, disfrutando de su maternidad y él, en el show de pelea que está a punto de materializarse en una nueva edición en la ciudad de Bogotá.

