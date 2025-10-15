Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Así reaccionó Salomón Bustamante cuando le preguntaron por Laura de León

Los rumores de ruptura entre Salomón Bustamante y su esposa siguen generando revuelo en redes sociales: “queremos saber de Laura”.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
así respondió Salomón Bustamante ante la pregunta que todos querían hacerle
Salomón Bustamante rompió el silencio al ser interrogado por Laura de León. (Foto Canal RCN).

Los rumores de ruptura entre el presentador colombiano Salomón Bustamante y su esposa, la actriz Laura de León continúan dando de qué hablar en las redes sociales. Pues al ver la lejanía de la pareja en el mundo digital sus seguidores continúan preguntándose si su ruptura es real.

Artículos relacionados

¿Salomón Bustamante y Laura de León terminaron su relación?

Desde hace varias semanas comenzó a circular en redes sociales el rumor de que el matrimonio entre Salomón Bustamante y Laura de León había llegado a su fin, a tal punto que internautas comenzaron a interrogar directamente al presentador en búsqueda de respuestas por parte de uno de los involucrados.

Salomón Bustamante y Laura de León se casaron en 2020 por lo civil.
Laura de León y Salomón Bustamante siguen despertando dudas sobre el futuro de su matrimonio. Foto: Canal RCN

Aunque Bustamante hizo caso omiso a estas preguntas en un principio, finalmente rompió el silencio al contestarle de manera directa a una internauta que su relación con la actriz ya no iba más: “Sí… ¿algo más? ¿O ya con el chisme te es suficiente?”

Artículos relacionados

Sin embargo, a raíz de esto, la pareja comenzó a realizar una serie de publicaciones que terminó confundiendo aún más a sus seguidores, pues por medio de comentarios sarcásticos y cifrados que hacían alusión a su relación sentimental.

¿Cómo reaccionó Salomón Bustamante cuando le preguntaron por Laura de León?

En una reciente dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, Salomón Bustamante decidió responder solo cinco preguntas de sus seguidores, dos de ellas relacionadas con su relación con Laura de León.

Salomón Bustamante se habría separado de la actriz Laura de León.
Salomón Bustamante sembró más dudas con la respuesta que le dio a un seguidor sobre Laura de León. Fotos: Canal RCN

La primera decía: “¿Qué pasó con la flaca (Laura de León)? ¿O solo quieren privacidad? Que es respetable.” Ante esto, Salomón respondió: “Los medios de comunicación ya lo dijeron todo.”

Artículos relacionados

Otra de las preguntas mencionaba que, aunque sabían que el tema era incómodo de tratar, muchos de sus seguidores querían saber de Laura de León. El presentador optó por dar una respuesta confusa: “Dicen que la curiosidad mató al gato, que el chisme no alimenta, pero entretiene. Y recuerda, cuando un árbol nace torcido, su tronco no endereza.”

Lo cierto es que sus respuestas llamaron la atención de los internautas, quienes notaron que el presentador evitó dar detalles directos sobre su situación con Laura de León, dejando en el aire la duda sobre lo que realmente ocurrió entre ambos.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La Segura revela difícil situación de su abuela La Segura

La Segura conmovió a sus fans al hablar de la difícil situación de su abuela: “Me duele demasiado”

La Segura abrió su corazón al contar el difícil situación que vive su abuela en Cali y pidió apoyo para ella.

Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia 2025. Melissa Gate

¿Melissa Gate estaría embarazada? La influencer despierta sospechas con reciente publicación

Melissa Gate compartió particular video en el que dejó claro su deseo de convertirse en mamá por segunda vez.

Margarita Rosa de Francisco habló de su gran amor y recordó su papel en 'Café con aroma de mujer' Talento nacional

Él es la pareja de Margarita Rosa De Francisco desde hace 15 años: esto se sabe de su relación

Margarita Rosa de Francisco rompió el silencio sobre la identidad de su gran amor y recordó su papel en ‘Café con aroma de mujer’.

Lo más superlike

Carolina Sabino MasterChef Celebrity Colombia

Carolina Sabino reaccionó a su ingreso al Top 10 de MasterChef Celebrity: "Llego aquí con amor"

Carolina Sabino ya está en el Top 10 de MasterChef Celebrity 2025, así que agradeció con fotos y mensaje.

¿Katy Perry tiene novio? Salieron a la luz fotos que confirmarían su romance Talento internacional

¿Katy Perry tiene novio? Salieron a la luz fotos que confirmarían su romance

Hueco en el piso Viral

Video viral: joven caminaba tranquilo y la tierra 'se lo tragó' vivo en Brasil

Melissa Gate le enseñó su icónica frase a Violeta Bergonzi Melissa Gate

Melissa Gate puso a Violeta Bergonzi a repetir su frase más viral: esto pasó

Cazzu habla sobre Nodal como padre. Cazzu

Cazzu lanza dura confesión sobre Nodal como papá al llegar a México: "Se comunicó con el abogado"