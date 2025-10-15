Así reaccionó Salomón Bustamante cuando le preguntaron por Laura de León

Los rumores de ruptura entre el presentador colombiano Salomón Bustamante y su esposa, la actriz Laura de León continúan dando de qué hablar en las redes sociales. Pues al ver la lejanía de la pareja en el mundo digital sus seguidores continúan preguntándose si su ruptura es real.

¿Salomón Bustamante y Laura de León terminaron su relación?

Desde hace varias semanas comenzó a circular en redes sociales el rumor de que el matrimonio entre Salomón Bustamante y Laura de León había llegado a su fin, a tal punto que internautas comenzaron a interrogar directamente al presentador en búsqueda de respuestas por parte de uno de los involucrados.

Laura de León y Salomón Bustamante siguen despertando dudas sobre el futuro de su matrimonio. Foto: Canal RCN

Aunque Bustamante hizo caso omiso a estas preguntas en un principio, finalmente rompió el silencio al contestarle de manera directa a una internauta que su relación con la actriz ya no iba más: “Sí… ¿algo más? ¿O ya con el chisme te es suficiente?”

Sin embargo, a raíz de esto, la pareja comenzó a realizar una serie de publicaciones que terminó confundiendo aún más a sus seguidores, pues por medio de comentarios sarcásticos y cifrados que hacían alusión a su relación sentimental.

¿Cómo reaccionó Salomón Bustamante cuando le preguntaron por Laura de León?

En una reciente dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, Salomón Bustamante decidió responder solo cinco preguntas de sus seguidores, dos de ellas relacionadas con su relación con Laura de León.

Salomón Bustamante sembró más dudas con la respuesta que le dio a un seguidor sobre Laura de León. Fotos: Canal RCN

La primera decía: “¿Qué pasó con la flaca (Laura de León)? ¿O solo quieren privacidad? Que es respetable.” Ante esto, Salomón respondió: “Los medios de comunicación ya lo dijeron todo.”

Otra de las preguntas mencionaba que, aunque sabían que el tema era incómodo de tratar, muchos de sus seguidores querían saber de Laura de León. El presentador optó por dar una respuesta confusa: “Dicen que la curiosidad mató al gato, que el chisme no alimenta, pero entretiene. Y recuerda, cuando un árbol nace torcido, su tronco no endereza.”

Lo cierto es que sus respuestas llamaron la atención de los internautas, quienes notaron que el presentador evitó dar detalles directos sobre su situación con Laura de León, dejando en el aire la duda sobre lo que realmente ocurrió entre ambos.