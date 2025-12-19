Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así reaccionó el público tras la revelación de Alejandro Estrada como nuevo participante de La casa de los famosos

En las últimas horas, se confirmó que Alejandro Estrada hará parte de la tercera temporada del reality de convivencia del Canal RCN.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Alejandro Estrada posando a la cámara.
Las reacciones que dejó la revelación de Alejandro Estrada. Foto | Canal RCN.

La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia no para de dar sorpresas, pues recientemente se conoció el sexto nombre del nuevo participante que se suma al grupo de famosos que pondrán a temblar la casa en esta tercera temporada.

¿Quién es el nuevo integrante de La casa de los famosos Colombia 2026?

Se trata de Alejandro Estrada,una ficha fuerte que, muy seguramente dará mucho de qué hablar, pues se trata de una las personalidades que en los últimos dos años ha estado en medio de la conversación por cuenta de un episodio de su vida que, justamente, se dio en la primera temporada del reality de convivencia al que va a ingresar.

Como era de esperarse, la revelación del reconocido actor como uno de los habitantes de esta tercera edición del programa, ha desatado una ola de reacciones entre los internautas, quienes de inmediato se volcaron con cientos de mensajes en los que se mostraron expectantes y ansiosos de que empiece de una vez por todas la competencia.

"Espectacular", "Cada vez mejor", "Necesitamos la versión de él ahora", "Ya veo el próximo rey de los posicionamientos", "Llegó la verdadera revolución, Dios mío prepárense, me voy a infartar con Alejo", son algunos de los comentarios que se pueden leer en la reciente publicación de la cuenta oficial del Canal RCN.

¿Qué reacciones dejó la nueva revelación de Alejandro Estrada como nuevo participante de La casa de los famosos Colombia?

Además de generar expectativa por su gran personalidad y exitosa carrera, sin duda uno de los temas que más ha provocado interés entre los seguidores del formato, es justamente conocer su versión de todo el escándalo que provocó su ruptura con Nataly Umaña durante un 'Congelado' en el que él ingresó en la primera temporada.

Alejandro Estrada en Buen día Colombia.
Alejandro Estrada fue confirmado para la tercera temporada. Foto | Canal RCN.

Recordemos que, en ese entonces, y todavía, su divorcio con la también actriz y exparticipante fue una situación que generó revuelo no solo en las redes sociales, sino también a nivel nacional.

Alejandro Estrada en MasterChef Celebrity.
Así reaccionó el público tras confirmarse la participación de Alejandro Estrada para La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

Ahora, tal y como lo dijo en su anuncio, Estrada, se prepara para mostrar su versión más real ante toda Colombia, pues será parte de la novela de la vida real al ser uno de los habitantes de esta tercera temporada.

