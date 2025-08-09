Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así reaccionó Christian Nodal tras las acusaciones de Cazzu sobre su hija Inti

Christian Nodal reaccionó con sonrisas al ser consultado por acusaciones de Cazzu sobre su hija Inti, generando polémica en redes sociales.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Cazzu publica inesperado mensaje tras entrevista polémica de Nodal
La reacción de Cazzu ante los comentarios de Nodal sobre su relación. (Foto AFP: Mireya Acierto).

La vida personal de Christian Nodal y Cazzu sigue dando de qué hablar incluso meses después de su separación, y aunque al inicio ambos artistas intentaron mostrar una imagen de cordialidad tras su ruptura, surgieron nuevas tensiones que se terminaron haciendo públicas.

La principal está relacionada a su hija Inti, pues en recientes declaraciones la cantante argentina puso de nuevo el tema sobre la mesa al señalar que no ha recibido la autorización necesaria para que la pequeña pueda salir del país y acompañarla en sus giras internacionales.

¿Qué ocurrió cuando Christian Nodal fue abordado por la prensa?

El tema desató polémica pues días después, algunos medios se acercaron a Christian Nodal preguntando las razones por las cuales no permite que Inti salga del país y la respuesta no verbal del cantante dejó sorprendido a más de uno.

 

Christian Nodal se desplazaba en su camioneta junto a su esposa Ángela Aguilar, mientras un grupo de periodistas los abordaba para consultar directamente sobre las acusaciones de su expareja.

Sin embargo, lejos de incomodarse, el cantante mostró una gran sonrisa ante la situación y mientras Ángela saludaba con la mano, ninguno dio declaraciones, pero el gesto fue suficiente para desatar un nuevo debate en redes sociales sobre la actitud del artista.

¿Cómo interpretaron los seguidores la actitud de Christian Nodal?

El silencio y las sonrisas del cantante fueron interpretados de dos maneras, pues algunos celebraron que no respondiera a preguntas que considera son parte de su vida privada y defendieron su derecho a mantener en reserva algunos temas relacionados con su hija.

Christian Nodal
Christian Nodal suele tener polémicas | Foto Valerie Macon / AFP.

Sin embargo, algunos criticaron la actitud señalando que la situación no debe tomarse con una tónica de burla y fue percibido como una falta de respeto tanto con los periodistas que lo abordaban como para la situación que incluye a su hija.

¿Qué panorama se abre para la expareja de Christian Nodal?

Por un lado, Cazzu ha expresado públicamente la frustración de no poder compartir sus compromisos profesionales junto a su hija, lo que le genera limitaciones en su vida personal y laboral.

Nodal fue abordado por la prensa sobre el tema de su hija Inti.
Entre críticas y defensas, la actitud de Christian Nodal ante las acusaciones de Cazzu divide opiniones. (Foto: Getty Images Vía AFP/ Frazer Harrison)

Pero por el otro lado Christian Nodal prefiere el silencio y mantiene una actitud relajada en público cada vez que se le cuestiona sobre el tema, un contraste que mantiene viva la polémica y alimenta la conversación en redes sociales, dejando la incógnita entre los seguidores sobre si finalmente Cazzu podrá viajar con su hija Inti en algún momento de su vida artística.

