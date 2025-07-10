Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Así reaccionó Altafulla cuando fan le preguntó por Karina García luego de su ruptura

El artista Altafulla tuvo un incómodo momento con una seguidora cuando le pidió una foto.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Altafulla y Karina García
Altafulla tuvo incómodo encuentro con fan/Canal RCN

El cantante Altafullavivió un incómodo momento con una fanática que le recordó a la influenciadora Karina García.

Artículos relacionados

¿Cómo el encuentro de Altafulla con fan que le recordó a Karina García?

El artista se encuentra aparentemente en un aeropuerto y allí se encuentra con varios seguidores que le piden tomarse una fotografía junto a él.

Altafulla es interrogado sobre Karina García

Mientras comparte con sus admiradores, una joven se le acerca y se toma la foto con él.

Luego de tomarse la instantánea le pregunta "¿Dónde dejó a Karina?" y él solo le sonríe sin responderle nada.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Altafulla tras incómodo momento con fan que le preguntó por Karina García?

Después de que se despidió de la seguidora lanzó uno de sus particulares comentarios reaccionando al particular momento y relacionándolo con las críticas que ha recibido al respecto.

Karina García y Altafulla presentes entre sus fans

"La pelada no maneja el tema de las redes sociales, de la social media o de pronto está sin datos, esa peladita está sin datos", expresó.

Artículos relacionados

¿Por qué Karina García y Altafulla terminaron?

Recordemos que, la famosa pareja llegó a su fin luego de que ambos acordaran terminar su romance tras presentar algunas diferencias y posteriormente perdieran total comunicación.

La primera en anunciarlo fue la paisa, quien lo hizo a través de un comunicado en sus redes sociales, donde señaló que llevaban 15 días sin hablar debido a que el artista estaba en gira de medios internacionalmente por países como Venezuela y México.

Los dos hablaron del tema y se desearon lo mejor en sus respectivas carreras, además de señalar que se quedarán con todo lo bonito que vivieron juntos.

Si bien sus fanáticos siguen con la esperanza de una reconciliación, los dos han demostrado que su ciclo juntos ya se terminó.

Por ahora, cada uno se encuentra trabajando enfocados en sus proyectos, con los que están teniendo gran acogida entre el público.

Altafulla sigue realizando conciertos y estrenando música, mientras que Karina García continúa entrenando para su enfrentamiento en 'Stream Fighters 4', que se llevará a cabo el 18 de octubre en Bogotá y donde competirá en el ring de boxeo contra Karely Ruiz.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

¿Qué hizo que Marcela Reyes se enamorara de B-King y luego lo dejara? Marcela Reyes

Marcela Reyes habló sin filtros: contó qué la enamoró de B-King y por qué se separaron

Marcela Reyes reveló por primera vez qué fue lo que la enamoró de B-King y las razones que la llevaron a poner fin a su matrimonio.

La Segura revela cómo enfrenta el dolor que la acompaña día a día La Segura

La Segura abrió su corazón y confesó lo difícil que ha sido vivir con dolor: “Lloro todo el día”

La Segura habló con honestidad sobre su dolor crónico y la fortaleza mental con la que enfrenta su salud.

La confesión de Marcela Reyes sobre los $2.000 millones que perdió por B-King Marcela Reyes

Marcela Reyes reveló que perdió $2.000 millones de pesos por ayudar a B-King

Marcela Reyes sorprendió al confesar que perdió $2.000 millones de pesos intentando ayudar a B-King antes de su muerte.

Lo más superlike

Comienzan las votaciones para elegir a los habitantes de La Casa de los Famosos Colombia La casa de los famosos

Inician las votaciones para elegir a los habitantes de La casa de los famosos Colombia, ¿cuándo?

Arrancan las votaciones para elegir a los nuevos habitantes de La casa de los famosos Colombia 2026. ¡Aquí te contamos!

El festival Megaland celebra dos décadas de música Bogotá

¡Megaland cumple 20 años! Descubre cuándo y dónde será el festival más esperado del 2025

Persona recibe acompañamiento. Talento internacional

¿Luisito Comunica tiene Alzheimer? Esto respondió el influencer ante los rumores

Falleció reconocida actriz llamada: de Kimberly Hébert Gregory de Grey's Anatomy. Talento internacional

Falleció reconocida actriz quien debutó en importantes producciones internacionales

Pautips no puede ser mamá Pautips

Pautips habló sobre no poder tener hijos: ¿qué enfermedades le provocaron infertilidad?