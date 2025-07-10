Así reaccionó Altafulla cuando fan le preguntó por Karina García luego de su ruptura

El cantante Altafullavivió un incómodo momento con una fanática que le recordó a la influenciadora Karina García.

¿Cómo el encuentro de Altafulla con fan que le recordó a Karina García?

El artista se encuentra aparentemente en un aeropuerto y allí se encuentra con varios seguidores que le piden tomarse una fotografía junto a él.

Mientras comparte con sus admiradores, una joven se le acerca y se toma la foto con él.

Luego de tomarse la instantánea le pregunta "¿Dónde dejó a Karina?" y él solo le sonríe sin responderle nada.

¿Cómo reaccionó Altafulla tras incómodo momento con fan que le preguntó por Karina García?

Después de que se despidió de la seguidora lanzó uno de sus particulares comentarios reaccionando al particular momento y relacionándolo con las críticas que ha recibido al respecto.

"La pelada no maneja el tema de las redes sociales, de la social media o de pronto está sin datos, esa peladita está sin datos", expresó.

¿Por qué Karina García y Altafulla terminaron?

Recordemos que, la famosa pareja llegó a su fin luego de que ambos acordaran terminar su romance tras presentar algunas diferencias y posteriormente perdieran total comunicación.

La primera en anunciarlo fue la paisa, quien lo hizo a través de un comunicado en sus redes sociales, donde señaló que llevaban 15 días sin hablar debido a que el artista estaba en gira de medios internacionalmente por países como Venezuela y México.

Los dos hablaron del tema y se desearon lo mejor en sus respectivas carreras, además de señalar que se quedarán con todo lo bonito que vivieron juntos.

Si bien sus fanáticos siguen con la esperanza de una reconciliación, los dos han demostrado que su ciclo juntos ya se terminó.

Por ahora, cada uno se encuentra trabajando enfocados en sus proyectos, con los que están teniendo gran acogida entre el público.

Altafulla sigue realizando conciertos y estrenando música, mientras que Karina García continúa entrenando para su enfrentamiento en 'Stream Fighters 4', que se llevará a cabo el 18 de octubre en Bogotá y donde competirá en el ring de boxeo contra Karely Ruiz.