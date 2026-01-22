Así lucía Marcelo Cezán en 2016: el presentador se sumó al trend 2016 - 2026 y soprendió en redes

Marcelo Cezán se sumó al trend 2016–2026 y sorprendió al dejar en evidencia cómo lucía hace diez años. Su publicación desató conversación y generó diversas reacciones en redes.

¿Qué es el trend 2016 - 2026?

El trend conocido como “2026 es el nuevo 2016” se ha posicionado como una de las principales tendencias del año en plataformas como TikTok, Instagram y X. La dinámica consiste en compartir fotografías o comparaciones visuales entre cómo lucían las personas en 2016 y cómo se ven actualmente en 2026.

¡El trend 2016 - 2026 se viralizó en redes! / (Foto de Freepik)

En muchos casos, los usuarios optan por recrear poses similares o utilizar imágenes sin ediciones complejas, evocando el estilo visual característico de hace una década. Los internautas afirman que el 2016 marcó una época distinta en la forma de compartir contenido digital, con publicaciones más espontáneas.

Por esa razón, el trend ha sido adoptado tanto por usuarios comunes como por figuras públicas, quienes han encontrado en esta dinámica una forma de conectarse con recuerdos y momentos de su trayectoria.

¿Cómo lucía Marcelo Cezán en 2016?

Marcelo Cezán decidió participar en este trend publicando un collage en el que comparó una imagen del 2016 con otra del 2026. En ambas fotografías aparece posando de manera similar y con expresiones casi idénticas, lo que permitió a los seguidores observar los cambios a lo largo de una década.

En el texto, el presentador agradeció a Dios, a su familia y a las personas que han creído en su carrera a lo largo de los años.

Me uno al trend 2016-2026. Agradezco a DIOS primero, a mi familia @michellegutty @fabriciocezangutty y a todos los que han creído en mi a lo largo de los años. Vamos pa'lante con DIOS de la mano y siempre en familia.

Tras la publicación, los internautas señalaron que, aunque en 2016 se le veía notoriamente más joven, su apariencia general mantiene rasgos similares en la actualidad. Los comentarios se centraron en la constancia de su imagen y en el recorrido profesional que ha construido durante ese periodo.

¿Cuál es la trayectoria de Marcelo Cezán?

Marcelo Cezán ha desarrollado una trayectoria amplia en el entretenimiento colombiano, abarcando la música, la actuación y la presentación de televisión. En los últimos años, su nombre ha estado ligado principalmente a la conducción de formatos televisivos de alta audiencia.

Marcelo Cezán, presentador de La casa de los famosos 3 / (Foto del Canal RCN)

Desde enero de 2025, asumió el rol de presentador principal de la segunda temporada de “La casa de los famosos Colombia”, emitida por el Canal RCN, y continuó en la edición de 2026 junto a Carla Giraldo.

Su llegada al programa marcó una nueva etapa en la dinámica del reality, especialmente tras cambios previos en la presentación. Según lo que se ha visto en pantalla, la dupla conformada con Carla Giraldo se ha caracterizado por una interacción constante y una conducción enfocada en acompañar el desarrollo del formato.

Además de la televisión, Cezán ha mantenido presencia en otros proyectos relacionados con el entretenimiento, consolidándose como una figura reconocida en distintos ámbitos. Su participación en el trend se suma a estas apariciones públicas, mostrando un repaso visual de su carrera y de cómo ha evolucionado con el paso del tiempo.