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Así lucía Alexa Torrex antes de sus retoques estéticos en el rostro: “parece otra persona”

Alexa Torrex es tendencia tras difundirse imágenes de cómo lucía antes de sus retoques estéticos en el rostro.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Alexa Torrex antes de sus retoques faciales
Alexa Torrex antes de sus retoques faciales. (Foto Canal RCN).

Alexa Torrex, actual participante de La casa de los famosos Colombia, continúa siendo tendencia en redes sociales luego de que se difundieran imágenes de cómo lucía antes de someterse a retoques estéticos en el rostro.

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¿Por qué Alexa Torrex destaca en redes sociales?

El nombre de Alexa Torrex toma cada vez más fuerza en redes sociales por su participación en La casa de los famosos Colombia, no solo por sus creativos posicionamientos durante la gala de los miércoles, sino también por su relación con Tebi Bernal.

Imágenes de Alexa Torrex antes de sus procedimientos estéticos faciales
Imágenes de Alexa Torrex antes de sus procedimientos estéticos faciales. (Foto Canal RCN).

Por esta razón, los internautas han mostrado gran interés por ella, al punto de indagar en su pasado, donde su cambio físico se ha convertido en uno de los temas más comentados.

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Y es que la transformación de la joven cantante ha llamado la atención de los usuarios, quienes han señalado el antes y después de su apariencia, asegurando que es notable y que “parece otra persona”, según expresiones que circulan en plataformas digitales.

En medio de este panorama, Alexa Torrex sigue ganando relevancia en redes sociales, donde su nombre se mantiene en tendencia por todo lo que genera dentro y fuera de La casa de los famosos Colombia.

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¿Cómo lucía Alexa Torrex antes de sus retoques estéticos?

Ahora bien, en medio de su popularidad, en redes sociales comenzaron a circular videos de cómo lucía antes de convertirse en la persona que es hoy. Uno de ellos, publicado en TikTok, muestra a la participante de La casa de los famosos Colombia compartiendo una anécdota sobre su familia.

Alexa Torrex: así lucía antes de someterse a retoques estéticos en el rostro
Alexa Torrex: así lucía antes de someterse a retoques estéticos en el rostro. (Foto Canal RCN).

En el clip se le ve usando gafas, al parecer de aumento, y con su nariz natural, sin una curvatura marcada, con la base ligeramente ancha en comparación con la punta, que es redondeada. A diferencia de su apariencia actual, donde luce más estilizada, con un dorso más fino y uniforme, y una punta más afinada y ligeramente elevada.

A raíz de esto internautas expresaron que Alexa Torrex “parecía otra persona”, incluso llegaron a afirmar que les parecía “más linda así”, antes de sus intervenciones.

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