Así luce Omeris Arrieta, la actriz que interpretó a 'Venezuela' en 'Chepe Fortuna'

El regreso de la telenovela 'Chepe Fortuna', sigue desatando reacciones no solo entre los seguidores de esta historia, sino también entre quienes hicieron parte del elenco.

¿Cómo luce la actriz Omeris Arrieta, quien interpretó a Venezuela en 'Chepe Fortuna'?

Tras el estreno de la exitosa producción del Canal RCN, algunos personajes icónicos han captado el interés, uno de ellos es Venezuela, interpretado por la actriz Omeris Arrieta, quien recientemente se pronunció para dar a conocer su opinión respecto al estreno.

"Este 1 de Dic 8pm, vuelve a las pantallas una novela que marcó a Colombia… y yo tuve el honor de ser parte de ella. Vuelven los personajes, vuelve la risa, vuelve la nostalgia volvemos honrando a quienes dejaron huella para siempre", escribió la mujer.

Así mismo, Arrieta aseguró que, con este regreso a las pantallas del Canal RCN, también vuelve con toda la fuerza y el amor que le han dado su fans, "Gracias por tanto cariño. Acompáñenme en este regreso", agregó.

¿Qué pasó con Omeris Arrieta, la actriz que interpretó a Venezuela en 'Chepe Fortuna'?

Luego de más de 15 años de estrenarse el primer capítulo, la intérprete continúa dedicada al medio audiovisual, de hecho, hace poco estrenó su propio documental que ella misma se encargó de promocionar y que bajo el nombre La sonrisa eterna, buscó contar su historia de vida como actriz.

Cabe señalar, que la artista que divirtió con sus ocurrencias en el papel de Venezuela, vivió un difícil momento en el año 2015 y es que sufrió un desmayo en medio de unas grabaciones por lo que tuvo que ser trasladada de urgencia a un centro médico en el que más tarde le diagnosticaron un derrame cerebral.

Este accidente cerebrovascular terminó afectándole la mitad de su cerebro y le dejó algunas secuelas como la dificultad para hablar.

Hoy en día, Omeris ha logrado superar este percance de salud y aunque fue un momento de mucha dificultad, su alegría y entrega le han permitido seguir llegando a miles de personas que aún la recuerdan con cariño.

La historia protagonizada por Taliana Vargas y Javier Jattin, desde ahora podrá ser disfrutada de lunes a viernes a través del Canal RCN a partir de las 8:00 p.m.