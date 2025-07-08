Así le respondió Andrea Valdiri a Yina Calderón tras llamarla "travesti"

La creadora de contenido Andrea Valdiri no se quedó callada ante fuertes comentarios de Yina Calderón en su contra y le respondió de manera directa.

Artículos relacionados Talento nacional Andrés Parra sube romántica foto con su nueva pareja y en redes recuerdan sus declaraciones sobre el amor

¿Cuáles fueron los fuertes comentarios de Yina Calderón en contra de Andrea Valdiri?

Yina Calderón a través de redes sociales arremetió contra Andrea Valdiri al llamarla de manera despectiva "care travesti" y "animal".

La influenciadora catalogaba así a Andrea Valdiri supuestamente por sus requerimientos para su enfrentamiento en la velada de WestCol.

Esa care travesti de Andrea Valdiri, porque es un animal, porque los animales no razonan.

Yina Calderón expuso que Andrea Valdiri estaba pidiendo que para su enfrentamiento no usaran protección y que utilizaran unos guantes más pesados.

Está pidiendo que peleemos sin casco y con guantes de 12 onzas.

Andrea Valdiri no se quedó callada ante comentarios de Yina Calderón. (Fotos Canal RCN)

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón opinó sobre Karina García como presentadora

¿Cómo le respondió Andrea Valdiri a Yina Calderón tras sus comentarios?

Andrea Valdiri decidió responderle de manera creativa a Yina Calderón y para esto decidió hacer un video al que llamó "GRWM con los audios que habla mal de mí" exponiendo los audios de la DJ.

En el video la influenciadora se mostraba alistándose mientras iban sonando todos los audios de Yina Calderón en donde se refería de manera despectiva a ella y la criticaba por sus requerimientos para el enfrentamiento.

Ella cree que esto es una pelea callejera, ella un rottweiler y yo un pitbull, que somos unas gaminas.

Andrea Valdiri a medida que iban sonando los audios de Yina Calderón en donde dijo frases como: "Esa vieja está convencida que me va a ganar y eso le puede jugar una mala pasada" o "A mí no me da miedo sin pelear sin casco".

Andrea Valdiri se mostraba de manera burlesca ante los comentarios y razones que daba Yina Calderón en su contra.

Al final la influenciadora barranquillera saca una imagen supuestamente de Yina Calderón y la mete en una bolsa de basura.

Artículos relacionados La casa de los famosos Altafulla de La casa de los famosos cantó por primera vez en el estadio El Campín: así le fue

¿Qué reacciones ha provocado la respuesta de Andrea Valdiri a Yina Calderón?

Como era de esperarse el video de Andrea Valdiri ha empezado a viralizarse en redes sociales y los comentarios no se han hecho esperar.

Muchos internautas han aplaudido la forma de responderle de Andrea Valdiri a los comentarios ofensivos de Yina Calderón y más como volvió algo en su contra a su favor.

Asimismo, le han expresado que este tipo de declaraciones la motivarán más a ganarle en su enfrentamiento de boxeo en octubre.