Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Así fue la broma de Neymar a sus amigos en plena rehabilitación

En medio de su rehabilitación, Neymar decidió bromear con sus amigos y los sometió al mismo tratamiento para que sintieran el dolor que él enfrenta.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Neymar se encuentra en proceso de recuperación por una lesión de rodilla.
Neymar se encuentra en proceso de recuperación por una lesión de rodilla. Foto AFP/FRANCK FIFE

Neymar atraviesa uno de los momentos más complejos de su carrera mientras continúa con la exigente recuperación de su rodilla izquierda.

En medio de este proceso, decidió abrir una ventana a su estado físico y emocional, compartiendo con sus seguidores un video que revela una faceta poco vista del fútbol profesional, el dolor constante detrás del regreso a las canchas.

Artículos relacionados

¿Qué hay detrás del dolor que muestra Neymar en su rehabilitación?

El video, que rápidamente se viralizó en redes sociales, deja en evidencia que el proceso de volver al alto rendimiento no es nada sencillo.

Las imágenes muestran cómo sus amigos, acostados en la camilla, reaccionan con gestos de incomodidad, gritos y muecas de dolor apenas comienza el tratamiento.

Sus expresiones hablan por sí solas y permiten dimensionar la intensidad del trabajo físico y médico al que está sometido el futbolista.

Cada sesión representa un reto que pone a prueba su resistencia al dolor y su fortaleza emocional, especialmente para un jugador acostumbrado a competir al máximo nivel.

Artículos relacionados

¿Por qué Neymar decidió exponer este momento tan personal?

Más allá del tono relajado y hasta humorístico con el que se presenta el video, la intención parece clara, mostrar una realidad que muchas veces queda fuera del foco mediático.

Neymar renovó con el Santos hasta diciembre de 2026 y apunta al Mundial.
Neymar se encuentra en proceso de recuperación por una lesión de rodilla. Foto AFP/Pau Barrena

Neymar no busca lástima, sino comprensión al invitar a sus amigos a experimentar el tratamiento, el brasileño pone en contexto los sacrificios silenciosos que implica una lesión de esta magnitud.

El gesto también humaniza al ídolo, detrás del futbolista multimillonario hay una persona que siente dolor, frustración y cansancio, pero que aun así sigue adelante con la esperanza de volver a jugar.

Artículos relacionados

¿Qué mensaje deja este episodio sobre el regreso de Neymar a las canchas?

El camino de Neymar hacia su recuperación continúa siendo incierto, pero este episodio deja una reflexión clara sobre el costo físico del fútbol de alto rendimiento.

Cada sesión, cada ejercicio y cada tratamiento forman parte de un proceso largo que no siempre garantiza resultados inmediatos, pero que exige disciplina y perseverancia absoluta.

¡Neymar y Bruna Biancardi esperan bebé! Así anunciaron la noticia
Neymar demostró que incluso en momentos duros, el humor no falta. (AFP: CARL DE SOUZA)

Mientras los aficionados esperan volver a verlo en acción, el brasileño sigue trabajando lejos del balón, enfrentando el dolor con determinación.

En definitiva, este “experimento” con sus amigos no es solo una anécdota curiosa, sino una poderosa forma de mostrar que, incluso para las grandes estrellas, volver a levantarse tras una lesión requiere más que talento, exige coraje, paciencia y una fortaleza que pocas veces se ve desde las gradas.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

¿A qué edad Dani Duke se hizo su primera operación estética? Dani Duke

Dani Duke sufrió doloroso accidente casero y mostró cómo quedó parte de su físico

La influenciadora Dani Duke mostró el percance que sufrió en su casa y no ocultó el gran dolor que esta le generó.

Jessi Uribe no se contuvo y así reaccionó al cambio de imagen de Ciro Quiñonez Jessi Uribe

Jessi Uribe divirtió a sus seguidores con su reacción al nuevo look de Ciro Quiñonez

Ciro Quiñonez sorprendió con un nuevo look tras la polémica con Giovanny Ayala, y Jessi Uribe no pudo evitar reaccionar.

La nueva imagen de Emilia que compartió Paola Jara Paola Jara

Paola Jara sorprendió al revelar foto de su hija Emilia, ¿le dejó ver su rostro?

Paola Jara emocionó a sus seguidores al revelar foto de Emilia, pues cada vez muestra más detalles sobre la pequeña.

Lo más superlike

Reconocida predicadora y creadora de contenido reveló que falleció su bebé: así lo reveló Talento nacional

Reconocida predicadora y creadora de contenido reveló que falleció su bebé: así lo reveló

En las últimas horas, reconocida predicadora y creadora de contenido anunció que falleció su bebé con desgarradoras palabras.

Nicolás Arrieta no sufrió el castigo y hasta defendió su plato en La casa de los famosos La casa de los famosos

Nicolás Arrieta disfrutó de su castigo y se comió con gusto los gusanos en La casa de los famosos Colombia

Especialistas advierten que cambios al bajar escaleras pueden preceder fallos de memoria. Salud

La señal al bajar escaleras que podría alertar sobre demencia temprana

Ricardo Montaner confirma segunda fecha en Bogotá Ricardo Montaner

Ricardo Montaner anuncia segunda fecha en Bogotá luego de su sold out en el Movistar Arena

Cazzu habló antes de interpretar su canción “Otro como tú”, nominada a Premio Lo Nuestro. Cazzu

La fuerte confesión de Cazzu sobre el amor ¿indirecta para Christian Nodal?