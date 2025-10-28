Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así fue el lujoso cumpleaños del hijo de James Rodríguez

El futbolista James Rodríguez celebró el cumpleaños número 6 de su hijo menor, Samuel.

Gisseth Beltrán García
futbolista James Rodríguez celebró el cumpleaños de su hijo menor Samuel por todo lo alto junto a sus seres queridos.

¿Cómo celebró James Rodríguez el cumpleaños de su hijo Samuel?

El jugador de la Selección Colombia compartió a través de su cuenta de Instagram, donde tiene casi 52 millones de seguidores, un carrusel con fotografías de lo que fue la fiesta de cumpleaños de su hijo menor.

En las instantáneas mostró la lujosa decoración que tuvo el pequeño tras cumplir seis años de la serie animada de fútbol "Súper campeones".

En las fotografías se mostró muy feliz posando a la cámara con el niño, quien lució ropa muy cómoda y casual.

"Feliz cumple my boy (mi hombre) te amo, sé feliz siempre", escribió en la descripción de la publicación.

Además agregó fotos también acompañado de su hija mayor Salomé Rodríguez, fruto de su pasado matrimonio con la empresaria y modelo Daniela Ospina, quien actualmente está casada con el actor y presentador Gabriel Coronel, con quien tiene un hijo.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras el cumpleaños del hijo de James Rodríguez?

Tras su revelación, logró miles de corazones y comentarios donde los llenaron de halagos por esa gran familia que tiene y aprovecharon para llenar de felicitaciones y buenos deseos al pequeño en su día.

Además, detallaron que esperan que se convierta en un gran futbolista luego de evidenciar que le gusta el fútbol como a su padre.

Sin embargo, es importante señalar que, James Rodríguez ha indicado en varios momentos que no le gustaría que su hijo se dedicara al fútbol, pero que sí él lo desea así lo apoyará siempre.

Otros no tardaron en seguir cuestionándose sobre la llegada del pequeño, quien se especula lo tuvo a través de alquiler de vientre.

Por ahora, James Rodríguez sigue viviendo en México tras hacer parte del club mexicano Club León, del que es uno de los jugadores más importantes.

Recientemente han surgido algunos rumores de que podría abandonar el club, pero el jugador no se ha referido a dichas especulaciones.

