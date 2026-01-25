Así fue el beso de Karina García y Kris R en pleno concierto de Bad Bunny, ¿relación confirmada?

Karina García y Kris R llevan varios días siendo tendencia por su sospechosa cercanía que despertó la incertidumbre en muchos sobre una posible relación entre ellos. Recordemos que desde hace días se les ha visto juntos en Medellín compartiendo diferentes planes.

Hasta el momento, todo se había quedado en especulaciones porque ni Karina García ni el rapero Kris R se habían pronunciado al respecto o habían hecho algo que confirmara las sospechas que rondaban por las redes sociales y medios de entretenimiento nacional.

La conversación sobre un presunto noviazgo entre Karina García, ex participante de La casa de los famosos Colombia y Kris R fue tomada con mucha efusividad por parte de sus millones de seguidores/ Archivo RCN

Artículos relacionados Yeison Jiménez Extraño suceso es captado por habitantes de la vereda donde murió Yeison Jiménez

Así fue el beso de Karina García y Kris R en pleno concierto de Bad Bunny

En la jornada de este sábado 24 de enero, la conversación frente a una posible relación entre la creadora de contenido y el cantante se intensificó más que nunca al llegar juntos a la segunda fecha del concierto de Bad Bunny en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. Recordemos que ambos disfrutaron de una zona privilegiada en el show, pues estuvieron en la famosa casita donde el 'Conejo Malo' ubica a sus invitados especiales.

Sin embargo, la verdadera confirmación de un romance entre ellos se dio cuando fueron vistos dándose un beso en medio del show del puertorriqueño. En diferentes oportunidades se ve cómo la paisa se gira para darle besos al artista, quien de manera amorosa corresponde al gesto, aumentando la ilusión de muchos de una nueva relación.

¿Cómo reaccionaron los fans ante el romance de Karina García con Kris R?

Contrario a lo que algunos esperaban, la conversación sobre un presunto noviazgo entre Karina García, ex participante de La casa de los famosos Colombia y Kris R fue tomada con mucha efusividad por parte de sus millones de seguidores, pues les entusiasma la idea de que se haya dado una nueva oportunidad en el amor tras su ruptura con Altafulla.

Vale aclarar que, hasta el momento, ni Karina ni Kris R se han pronunciado al respecto y parece que, fiel a su estilo, prefieren disfrutar en la privacidad lo que está surgiendo entre ellos.

En diferentes oportunidades se ve cómo la paisa se gira para darle besos al artista, quien de manera amorosa corresponde al gesto/ Archivo RCN