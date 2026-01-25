Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Así fue el beso de Karina García y Kris R en pleno concierto de Bad Bunny, ¿relación confirmada?

La creadora de contenido Karina García y el rapero Kris R pusieron fin a los rumores y confirmaron su romance públicamente.

Daniela Trejos Román Por: Daniela Trejos Román
Así fue el beso de Karina García y Kris R en pleno concierto de Bad Bunny, ¿relación confirmada?
Así fue el beso de Karina García y Kris R en pleno concierto de Bad Bunny, ¿relación confirmada? / Archivo RCN

Karina García y Kris R llevan varios días siendo tendencia por su sospechosa cercanía que despertó la incertidumbre en muchos sobre una posible relación entre ellos. Recordemos que desde hace días se les ha visto juntos en Medellín compartiendo diferentes planes.

Hasta el momento, todo se había quedado en especulaciones porque ni Karina García ni el rapero Kris R se habían pronunciado al respecto o habían hecho algo que confirmara las sospechas que rondaban por las redes sociales y medios de entretenimiento nacional.

La conversación sobre un presunto noviazgo entre Karina García, ex participante de La casa de los famosos Colombia y Kris R fue tomada con mucha efusividad por parte de sus millones de seguidores
La conversación sobre un presunto noviazgo entre Karina García, ex participante de La casa de los famosos Colombia y Kris R fue tomada con mucha efusividad por parte de sus millones de seguidores/ Archivo RCN

Artículos relacionados

Así fue el beso de Karina García y Kris R en pleno concierto de Bad Bunny

En la jornada de este sábado 24 de enero, la conversación frente a una posible relación entre la creadora de contenido y el cantante se intensificó más que nunca al llegar juntos a la segunda fecha del concierto de Bad Bunny en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. Recordemos que ambos disfrutaron de una zona privilegiada en el show, pues estuvieron en la famosa casita donde el 'Conejo Malo' ubica a sus invitados especiales.

Sin embargo, la verdadera confirmación de un romance entre ellos se dio cuando fueron vistos dándose un beso en medio del show del puertorriqueño. En diferentes oportunidades se ve cómo la paisa se gira para darle besos al artista, quien de manera amorosa corresponde al gesto, aumentando la ilusión de muchos de una nueva relación.

¿Cómo reaccionaron los fans ante el romance de Karina García con Kris R?

Contrario a lo que algunos esperaban, la conversación sobre un presunto noviazgo entre Karina García, ex participante de La casa de los famosos Colombia y Kris R fue tomada con mucha efusividad por parte de sus millones de seguidores, pues les entusiasma la idea de que se haya dado una nueva oportunidad en el amor tras su ruptura con Altafulla.

Vale aclarar que, hasta el momento, ni Karina ni Kris R se han pronunciado al respecto y parece que, fiel a su estilo, prefieren disfrutar en la privacidad lo que está surgiendo entre ellos.

En diferentes oportunidades se ve cómo la paisa se gira para darle besos al artista, quien de manera amorosa corresponde al gesto
En diferentes oportunidades se ve cómo la paisa se gira para darle besos al artista, quien de manera amorosa corresponde al gesto/ Archivo RCN

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Juliana Calderón saldrá del país tras fallecimiento de su novio en accidente con Yeison Jiménez Juliana Calderón

Juliana Calderón saldrá del país tras fallecimiento de su novio en accidente con Yeison Jiménez

Juliana Calderón reapareció en sus redes sociales y se dejó ver muy cabizbaja tras la partida de su pareja.

Manuela QM, pareja de Blessd, confesó que no esperaba ser mamá: "¡No estaba planificando!" Blessd

Manuela QM, pareja de Blessd, confesó que no esperaba ser mamá: "¡No estaba planificando!"

La creadora de contenido Manuela QM reveló cómo le confesó a su mamá que sería mamá y cómo han sido sus síntomas.

Paola Jara fue confrontada por Juanse Quintero sobre posible cercanía de Jessi Uribe con otra mujer Paola Jara

Paola Jara fue confrontada por Juanse Quintero sobre posible cercanía de Jessi Uribe con otra mujer

El actor y esposo de Johanna Fadul no desaprovechó la oportunidad para interrogar a Paola Jara tras su presentación en La casa de los famosos.

Lo más superlike

Juanse Laverde expuso supuesta situación del pasado con AlexaTorrex: "Me besó cuando tenía 14 años" La casa de los famosos

Juanse Laverde expuso supuesta situación del pasado con AlexaTorrex: "Me besó cuando tenía 14 años"

Juanse Laverde aprovechó el brunch de La casa de los famosos para revelar lo que presuntamente hizo una de sus compañeras cuando era pequeño.

Imagen de gemelas siamesas Viral

¿Reales o IA? Las gemelas siamesas que se volvieron virales y enamoran en redes

Bad Bunny

Bad Bunny sorprende en Medellín con canción de Diomedes Díaz en su primer concierto

Christian Nodal les habría regalado el mismo anillo a Cazzu y Ángela Aguilar Christian Nodal

Christian Nodal le habría regalado a Cazzu y Ángela Aguilar el mismo objeto, ¿de qué se trata?

Las enfermedades cardíacas pueden avanzar sin síntomas evidentes. Salud

Razones clave para no aplazar una consulta con el cardiólogo