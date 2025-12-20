Así celebró Taliana Vargas su cumpleaños 38, la llenaron de elogios

La actriz Taliana Vargas celebró su cumpleaños número 38 en familia y sus seguidores quedaron sorprendidos.

¿Cómo celebró Taliana Vargas su cumpleaños?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de tres millones y medio de seguidores, compartió un video en el que se mostró festejando un año más de vida.

En la grabación se dejó ver desde su casa en Cali luciendo un vestido de color negro con palmas de color blancas estampadas, con el que logró resaltar su figura.

Se mostró acercándose a un pastel con el número 28, pero su hija mayor Alicia le cambió el número a 38.

Posteriormente se le acercó su esposo Alejandro Eder, alcalde de Cali, su hijo menor Antonio y sus mascotas.

Todos le ayudaron a Taliana a soplar la vela y pedir su deseo, además de celebrarle esta fecha tan especial para ella.

"Happy Birthday to me. Gracias Dios mío por los dones de tu amor", escribió en la descripción de la publicación.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras el cumpleaños de Taliana Vargas?

Miles de internautas reaccionaron al respecto, muchos la llenaron de elogios por esa gran familia que ha conformado y la felicitaron por cumplir un año más de vida.

Sin embargo, otros aprovecharon para resaltar su belleza e indicar que no aparentaba la edad que estaba cumpliendo, pues parecía de 20, tanto así que muchas decidieron pedirle sus tips de belleza.

Por ahora, la exreina sigue disfrutando de esta fecha tan importante y de estas épocas decembrinas en familia y en comunidad realizando las labores sociales que tanto le gustan.

Asimismo, se encuentra cautivada con la transmisión en vivo que se está realizando de Chepe Fortuna, producción que protagoniza junto a Javier Jattin, a través de la pantalla del Canal RCN de lunes a viernes a las 8:00 p.m.

Allí le dio vida a Niña Cabrales, una joven adinerada de la costa caribe que se enamora de un pescador de bajos recursos.

Cabe destacar que, Taliana Vargas señaló que luego de varios años decidió regresar a la actuación, sin dar muchos detalles al respecto.