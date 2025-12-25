Así celebró Mariana Pajón la primera navidad de su primogénito con su esposo: ¿cómo fue?

En las últimas semanas, una de las deportistas más reconocidas del país, confirmó a través de sus redes sociales la especial noticia acerca del nacimiento de su primogénito, fruto de su relación con Vicent Pelluard.

Además, Mariana ha acaparado la atención mediática al compartir un especial momento junto a su esposo y su hijo al celebrar en familia su primera Navidad.

¿Cómo celebró la Navidad Mariana Pajón junto a su familia?

Es clave mencionar que Mariana Pajón se ha destacado no solamente en dejar un importante legado en el campo del deporte, sino que también al compartir varios acontecimientos de su vida en sus redes sociales.

¿Cómo celebró Mariana Pajón la navidad junto a a su familia? | AFP: Raul Arboleda

Recientemente, Mariana compartió, a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de dos millones de seguidores, una ráfaga de fotografías en las que se evidencia que disfrutó de la especial compañía de su familia. En la descripción de la publicación, expresó las siguientes palabras:

“Esta Navidad brilla distinto. Hay fiestas mejores que otras y unas inolvidables. Nuestra familia les desea una feliz Navidad junto a los que más quieren”, dice el comunicado de la publicación.

Con base en esta especial fotografía, varios seguidores de Mariana Pajón resaltaron el especial cariño que tiene Vicent por Mariana Pajón, en especial, por el importante momento que están viviendo a nivel personal al ser padres por primera vez.

¿Cómo fue el nacimiento del primogénito de Mariana Pajón?

Recordemos que hace unas semanas, Mariana Pajón se convirtió en centro de atención por parte de sus seguidores tras confirmar en sus redes sociales, la emotiva noticia del nacimiento de su hijo Théo Pelluard Pajón.

Así anunció Mariana Pajón el nacimiento de su primogénito. | AFP: Pablo Vera

Sin duda, la noticia genero una ola de opiniones a través de las diferentes plataformas digitales al ver que Mariana no solo está atravesando por un importante momento a nivel personal, sino que también, disfruta la faceta de ser madre.

Por su parte, Mariana lleva más de ocho años de relación con Vicent Pelluard, quien es un reconocido bicicrosista de origen colombo francés, quien también ha dejado un importante legado en el deporte en el que ha obtenido importantes reconocimientos.