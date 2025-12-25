Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Así celebró Mariana Pajón la primera navidad de su primogénito con su esposo: ¿cómo fue?

Mariana Pajón celebró la primera navidad de su hijo Théo y su esposo con emotivas fotografías compartidas en redes.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Así celebró Mariana Pajón la primera navidad de su bebé recién nacido y su esposo: ¿cómo fue?
¿Cómo celebró Mariana Pajón la navidad junto a su familia? | AFP: Jeff Pachoud

En las últimas semanas, una de las deportistas más reconocidas del país, confirmó a través de sus redes sociales la especial noticia acerca del nacimiento de su primogénito, fruto de su relación con Vicent Pelluard.

Además, Mariana ha acaparado la atención mediática al compartir un especial momento junto a su esposo y su hijo al celebrar en familia su primera Navidad.

Artículos relacionados

¿Cómo celebró la Navidad Mariana Pajón junto a su familia?

Es clave mencionar que Mariana Pajón se ha destacado no solamente en dejar un importante legado en el campo del deporte, sino que también al compartir varios acontecimientos de su vida en sus redes sociales.

Así celebró Mariana Pajón la primera navidad de su bebé recién nacido y su esposo: ¿cómo fue?
¿Cómo celebró Mariana Pajón la navidad junto a a su familia? | AFP: Raul Arboleda

Recientemente, Mariana compartió, a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de dos millones de seguidores, una ráfaga de fotografías en las que se evidencia que disfrutó de la especial compañía de su familia. En la descripción de la publicación, expresó las siguientes palabras:

“Esta Navidad brilla distinto. Hay fiestas mejores que otras y unas inolvidables. Nuestra familia les desea una feliz Navidad junto a los que más quieren”, dice el comunicado de la publicación.

Artículos relacionados

Con base en esta especial fotografía, varios seguidores de Mariana Pajón resaltaron el especial cariño que tiene Vicent por Mariana Pajón, en especial, por el importante momento que están viviendo a nivel personal al ser padres por primera vez.

¿Cómo fue el nacimiento del primogénito de Mariana Pajón?

Recordemos que hace unas semanas, Mariana Pajón se convirtió en centro de atención por parte de sus seguidores tras confirmar en sus redes sociales, la emotiva noticia del nacimiento de su hijo Théo Pelluard Pajón.

Así celebró Mariana Pajón la primera navidad de su bebé recién nacido y su esposo: ¿cómo fue?
Así anunció Mariana Pajón el nacimiento de su primogénito. | AFP: Pablo Vera

Sin duda, la noticia genero una ola de opiniones a través de las diferentes plataformas digitales al ver que Mariana no solo está atravesando por un importante momento a nivel personal, sino que también, disfruta la faceta de ser madre.

Por su parte, Mariana lleva más de ocho años de relación con Vicent Pelluard, quien es un reconocido bicicrosista de origen colombo francés, quien también ha dejado un importante legado en el deporte en el que ha obtenido importantes reconocimientos.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La Toxi costeña La toxi costeña

Le llueven elogios a la hija de La Toxi costeña por su belleza: así se ven juntas

La hija de La Toxi costeña, Mariana, tuvo un asombroso cambio y ahora cautiva con su apariencia bailando juntas.

Altafulla Altafulla

Por estos videos incrementan los rumores de reconciliación entre Altafulla y su exnovia Rochy

Los internautas empezaron a compartir lo que serían las pruebas entre acercamientos de Andrés Altafulla y Rochy.

Valentino Lázaro tendría nuevo novio tras curiosa revelación que hizo en sus redes: ¿cuál? Talento nacional

Valentino Lázaro tendría nuevo novio tras curiosa revelación que hizo en sus redes: ¿cuál?

Valentino Lázaro divide opiniones en redes tras compartir romántica foto junto a un hombre quien sería su novio.

Lo más superlike

Famosos que iniciaron su relación en un reality Caterin Escobar

Estos son los famosos que iniciaron su relación en un reality 2025 y siguen juntos

Algunas parejas que se formaron en realities de 2025 lograron mantenerse estables y hoy continúan juntas fuera de cámaras.

Shakira es tendencia por el especial gesto que tuvo con varios jóvenes en época navideña: esto hizo Shakira

Shakira es tendencia por el especial gesto que tuvo con varios jóvenes en época navideña: esto hizo

James Rodríguez celebró Navidad en un río James Rodríguez

James Rodríguez sorprendió al pasar la Navidad en medio de un río: así fue su celebración

¡Duelo en el deporte! Falleció reportera en graves condiciones tras caer de un séptimo piso Talento internacional

¡Duelo en el deporte! Falleció reportera en graves condiciones tras caer de un séptimo piso

Christian Nodal y Ángela Aguilar revelan nuevos detalles de boda Christian Nodal

Ángela Aguilar y Christian Nodal revelan cuándo y dónde será su boda religiosa