Andrés Llinás dijo “sí” y su boda terminó pareciendo un partido en El Campín

El defensor de Millonarios Andrés Llinás vivió uno de los días más importantes de su vida y lo hizo sin dejar de lado la pasión que lo identifica dentro y fuera de la cancha.

Su matrimonio con Sofía Escobar no fue una boda convencional, tuvo los colores, los cantos y la energía que caracterizan a “El Embajador”, convirtiéndose en un evento que rápidamente se volvió tendencia entre los hinchas del fútbol colombiano.

Después de ocho años de relación, la pareja decidió dar el sí en una ceremonia celebrada en Bogotá, rodeados de familiares, amigos cercanos y varios compañeros, sin embargo, más allá del romance propio del momento, la celebración fue una auténtica declaración de amor a Millonarios.

¿Cómo fue la boda de Andrés Llinás?

Desde los primeros momentos de la celebración, quedó claro que el azul sería el gran protagonista, el lugar estuvo ambientado con luces en ese tono, banderas del club y detalles que evocaban la historia de Millonarios.

Uno de los instantes más comentados fue la aparición de la banda instrumental vinculada a la hinchada del equipo, donde los invitados cantaron himnos del club como si se tratara de una noche en El Campín.

Para muchos asistentes, fue imposible no emocionarse al ver cómo la identidad futbolera de Llinás se integró de manera natural a uno de los momentos más privados de su vida.

¿Por qué la camiseta de Millonarios fue el traje protagonista de Andrés Llinás?

Uno de los gestos que más impacto generó en redes sociales fue la elección del atuendo del futbolista, Andrés Llinás decidió reemplazar el traje tradicional por la camiseta de Millonarios, luciendo el número 6 en la espalda durante gran parte de la celebración.

La banda instrumental de Los Embajadores animó la celebración como en un estadio. Foto: AFP - Jaime Saldarriaga

Lejos de perder elegancia, complementó la prenda con camisa blanca, chaleco y corbata azul, logrando un equilibrio entre formalidad y pasión deportiva.

Sofía Escobar, por su parte, llevó un vestido blanco clásico, pero sumó un , una banda con la palabra “Millos”, reafirmando que la pasión de su esposo también forma parte de la historia que construyen juntos.

¿Qué viene ahora para Andrés Llinás tras su matrimonio?

Aunque la boda marcó un momento de pausa y felicidad, Andrés Llinás mantiene la mirada puesta en su recuperación deportiva, el defensor se encuentra en proceso de regreso a las canchas luego de la lesión sufrida meses atrás, cuando una fractura en el cuello del pie izquierdo lo obligó a pasar por una intervención médica.

Sofía Escobar complementó la ceremonia con detalles alusivos a Millonarios. Foto Freepik

El club y los aficionados esperan verlo nuevamente liderando la defensa azul, esta vez con una motivación adicional, el inicio de una nueva etapa personal junto a Sofía.

La boda de Andrés Llinás no solo unió a dos personas, sino que se convirtió en una celebración colectiva para los hinchas de Millonarios y fue una muestra de que el fútbol trasciende la cancha y se convierte en parte de la vida personal de los jugadores.