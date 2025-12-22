Manuela Gómez preocupó al aparecer con grandes moretones en sus brazos

Manuela Gómez, participante de La casa de los famosos Colombia 2026, generó preocupación entre sus seguidores al aparecer en redes sociales con visibles moretones en sus brazos. La influenciadora explicó qué había sucedido.

¿Por qué Manuela Gómez tiene moretones en sus brazos?

En redes sociales comenzaron a circular comentarios en los que se mencionaban los grandes moretones que Manuela Gómez tenía en sus brazos, por lo que la influenciadora decidió poner fin a las especulaciones y explicar la razón detrás de los hematomas.

Manuela Gómez apareció con visibles moretones y encendió las alarmas en redes. (Foto Canal RCN).

Por medio de un video publicado en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Manuela Gómez respondió a una de sus seguidoras, quien tocó el tema durante una reciente dinámica de preguntas y respuestas.

Contrario a lo que muchos creían, la influenciadora explicó que los moretones son un efecto secundario de una intervención estética reciente, con la que buscó pegar la piel sobrante de su cuerpo tras rebajar de peso de manera rápida.

“La piel queda súper flácida y hay que ayudar a pegarla. Me hice Tensamax en el abdomen para la fibrosis y en los brazos. En el último procedimiento me aplicaron hilos tensores en los brazos y la espalda para ayudar a que la piel se pegue un poco más, por eso se me ven los morados, no son golpes”.

Así, la influenciadora despejó las dudas de sus seguidores y calmó la preocupación que se había generado en redes sociales frente al aspecto de su cuerpo.

¿Cuándo inicia La casa de los famosos Colombia 2026, reality en el que participará Manuela Gómez?

El próximo lunes 12 de enero del 2026 La casa de los famosos Colombia abrirá sus puertas para recibir a un nuevo grupo de participantes que competirán en vivo por ser el próximo en apagar las luces de la icónica casa tal cual lo hizo Karen Sevillano en la primera temporada, y Andrés Altafulla en la segunda.

La cita para todos los televidentes es a las 8 p.m. a través de la pantalla chica y la app del Canal RCN, a la que podrán acceder desde cualquier dispositivo.