Andrea Valdiri sorprendió al revelar que habla mucho con Karina García: pronto se verán

Dos de las mujeres que últimamente más mencionan en redes sociales son la bailarina Andrea Valdiri y la influenciadora Karina García.

En una reciente transmisión hecha por Valdiri, se confirmó que se encontrará con García antes de que las dos estén en el evento de boxeo en el que participarán en próximos días.

Inclusive, la mujer del Caribe reveló que habla de manera contante con la modelo paisa, pero que ve innecesario estarlo presumiendo en las plataformas de interacción social.

¿Cómo es la relación de Andrea Valdiri con Karina García?

De acuerdo con Andrea Valdiri, charla mucho a través del celular con Karina García.

"La he conocido detrás de bambalinas, vamos a hacer un entrenamiento. Apenas me estoy instalando, estoy llegando, en estos días me voy a ver con ella y vamos a transmitir... Entre mujeres hay que apoyarnos, esa es", reveló Valdiri.

Andrea Valdiri habló sobre Karina García | Foto del Canal RCN.

En la misma línea, la bailarina confesó que cuando ella está con gente del medio, le gusta conocerla detrás de cámaras.

Entonces, Valdiri ha venido conociendo a García luego de La casa de los famosos Colombia, de modo que aseguró que la paisa es una mujer increíble.

¿Por qué Andrea Valdiri no se ha visto con Karina García?

Andrea Valdiri también precisó que no se ha visto con Karina porque no quiere que piensen que se aprovecha de la popularidad que ha venido teniendo, al ser de las favoritas en las redes sociales.

Karina García es popular en redes sociales | Foto del Canal RCN.

"La quiero conocer un poquito más. No solamente es de redes, es que tú termines de conocer a la persona... Es darnos consejos, vamos a salir adelante... Yo te voy a ayudar, eso me ha gustado", señaló Andrea Valdiri.

Para finalizar, la barranquillera remarcó que es importante que las personas tengan su espacio y aprendan sobre quiénes son sus amigos sin la necesidad de la fama.

En resumen, todo parece ser que Karina García y Andrea Valdiri no solo protagonizarán una transmisión en vivo pronto, sino que entre ellas están construyendo un importante vínculo del que los seguidores e internautas poco conocen porque lo están haciendo bajo perfil.