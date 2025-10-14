Andrea Valdiri reveló detalles sobre su entrada al evento de boxeo, ¿estará con sus hijas?

a influenciadora Andrea Valdirireveló a sus millones de fanáticos algunas pistas de lo que será su entrada al 'Stream Fighters 4', que suelen ser tan populares en los eventos de boxeo.

Artículos relacionados Talento internacional Reconocida pareja del medio artístico dio por terminada su relación, “no quiero más especulaciones”

¿Cómo será la entrada de Andrea Valdiri a Stream Fighters 4?

La barranquillera realizó una transmisión en vivo en la que habló con sus fanáticos sobre algunos de sus entrenamientos y lo que será su enfrentamiento en esta competencia deportiva, organizada por el streamer Westcol.

En medio de su conversación con sus seguidores estos la cuestionaron sobre cómo será su entrada y si estará acompañada por sus hijas, a lo que ella decidió dar algunos detalles.

Artículos relacionados Johanna Fadul Johanna Fadul rompió en llanto tras lamentable pérdida de mascota

¿Andrea Valdiri estará con sus hijas en Stream Fighters 4?

La barranquillera confesó que su entrada será bastante emotiva y probablemente muchos se conmuevan, pues estará acompañada por su hija mayor Isabella Valdiri luego de que esta le pidiera estar a su lado en este momento tan importante para ella.

"Quien va a entrar conmigo va a ser Isa, les voy a dar esa pista. Isa y yo hemos hablando muchísimo de este tema y cuando me ve es como su superheroína y me dice 'mami yo quiero ir contigo por favor, quiero ver eso y me dice no sé si qué me va a dar', entonces me da como vaina, pero va a estar de la manito conmigo", contó.

Asimismo, se anticipó y pidió disculpas en caso de que llegue a llorar después del enfrentamiento debido a que considera que tendrá muchos sentimientos encontrados.

Artículos relacionados Epa Colombia Hija de Epa Colombia enternece previo a su reencuentro con la empresaria

Por su parte, indicó que su hija menor Adhara no estará presente en el evento por la edad que tiene, pero que sí estará en Bogotá acompañándola previamente.

"A Adharita no me la dejaron entrar porque está muy chiquita para ese tipo de eventos y tampoco me gustaría uno no sabe un corre, corre y ella no va a entender viendo a la mamá allá arriba, se me va a poner a llorar", agregó.

Andrea Valdiri no quiso revelar más detalles, por lo que, sus fanáticos están a la expectativa de cómo pueda ser su entrada.