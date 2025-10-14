Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Andrea Valdiri reveló detalles sobre su entrada al evento de boxeo, ¿estará con sus hijas?

Andrea Valdiri dio algunas pistas de lo que será su entrada al evento de boxeo tras su enfrentamiento contra Yina Calderón.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Andrea Valdiri sobre Stream Fighters 4
Andrea Valdiri contó detalles de su entrada en Stream Fighters 4/Canal RCN

a influenciadora Andrea Valdirireveló a sus millones de fanáticos algunas pistas de lo que será su entrada al 'Stream Fighters 4', que suelen ser tan populares en los eventos de boxeo.

Artículos relacionados

¿Cómo será la entrada de Andrea Valdiri a Stream Fighters 4?

La barranquillera realizó una transmisión en vivo en la que habló con sus fanáticos sobre algunos de sus entrenamientos y lo que será su enfrentamiento en esta competencia deportiva, organizada por el streamer Westcol.

Andrea Valdiri sobre stream fighters 4

En medio de su conversación con sus seguidores estos la cuestionaron sobre cómo será su entrada y si estará acompañada por sus hijas, a lo que ella decidió dar algunos detalles.

Artículos relacionados

¿Andrea Valdiri estará con sus hijas en Stream Fighters 4?

La barranquillera confesó que su entrada será bastante emotiva y probablemente muchos se conmuevan, pues estará acompañada por su hija mayor Isabella Valdiri luego de que esta le pidiera estar a su lado en este momento tan importante para ella.

Andrea Valdiri sobre su entrada al evento de boxeo

"Quien va a entrar conmigo va a ser Isa, les voy a dar esa pista. Isa y yo hemos hablando muchísimo de este tema y cuando me ve es como su superheroína y me dice 'mami yo quiero ir contigo por favor, quiero ver eso y me dice no sé si qué me va a dar', entonces me da como vaina, pero va a estar de la manito conmigo", contó.

Asimismo, se anticipó y pidió disculpas en caso de que llegue a llorar después del enfrentamiento debido a que considera que tendrá muchos sentimientos encontrados.

Artículos relacionados

Por su parte, indicó que su hija menor Adhara no estará presente en el evento por la edad que tiene, pero que sí estará en Bogotá acompañándola previamente.

"A Adharita no me la dejaron entrar porque está muy chiquita para ese tipo de eventos y tampoco me gustaría uno no sabe un corre, corre y ella no va a entender viendo a la mamá allá arriba, se me va a poner a llorar", agregó.

Andrea Valdiri no quiso revelar más detalles, por lo que, sus fanáticos están a la expectativa de cómo pueda ser su entrada.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Valentino Lázaro confesó el difícil momento que atravesó tras la pérdida de su padre Talento nacional

Valentino Lázaro confesó el difícil momento que atravesó tras la pérdida de su padre: “Estaba mal”

Valentino Lázaro rompió el silencio acerca del difícil momento que vivió en el pasado tras el fallecimiento de su padre.

Daniela Álvarez estará en el Victoria’s Secret Fashion 2025 Daniella Álvarez

Daniella Álvarez brillará en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025 junto a Karol G

Daniella Álvarez representará a Colombia en el regreso del icónico desfile de modas de Victoria’s Secret.

Gloria Mutis en Miss Universe Colombia 2025. Miss Universe Colombia

Gloria Mutis envió contundente mensaje a quienes tildan de "brutas" a las reinas de belleza

A través de su cuenta de Instagram, Gloria Mutis, finalista de Miss Universe Colombia, se despachó contra los críticos de los certámenes de belleza.

Lo más superlike

Christian Nodal and Cazzu attend the 23rd Annual Latin GRAMMY Awards at Michelob ULTRA Arena Cazzu

Cazzu reveló cómo descubrió la relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar

Tras su llegada a Ciudad de México, Cazzu reveló detalles de cómo se enteró que el cantante tenía un romance con la cantante Ángela Aguilar.

Tatuajes en los dientes Salud

Riesgos de tatuarse los dientes, la nueva tendencia de jóvenes en China

Hallan sin vida en su auto a reconocido influencer llamado:Kostya Kudo Talento internacional

¡Luto en redes! Hallan sin vida en su auto a reconocido influencer: esto se sabe

Patricia Grisales rompió el silencio en sus redes tras clasificar al TOP 10 de MasterChef. MasterChef Celebrity Colombia

Patricia Grisales se pronunció tras clasificar al TOP 10 de MasterChef: “Tengo el corazón lleno”

Papá de Greeicy Rendón Greeicy

¿Quién es el papá de Greeicy Rendón? Luis Alberto Rendón, conocido como “El Cachorro”