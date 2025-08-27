Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Andrea Valdiri paraliza las redes con fotos que dejan al descubierto su belleza

Andrea Valdiri reveló que va a estar en un nuevo proyecto y lo hizo saber mediante fotografías que muestran lo mejor de su figura.

Andrea Valdiri
Andrea Valdiri paraliza las redes con fotos que dejan al descubierto su belleza | Foto del Canal RCN.

Sin palabras, así dejó la influenciadora y empresaria barranquillera Andrea Valdiri al publicar un carrete de fotografías en las que mostró su tonificada figura.

Andrea Valdiri, caracterizada por llamar la atención gracias a su físico, nuevamente dejó a más de uno perplejo tras derrochar su belleza y talento frente a la cámara.

¿Cuáles son las nuevas fotos de Andrea Valdiri con las que conquistó en redes sociales?

En esta ocasión, la influencer reveló los resultados de una de sus más nuevas sesiones fotográficas, las cuales demostraron el cambio físico que hoy en día tiene. De hecho, fue catalogada como un símbolo de hermosura, según varios comentarios de los internautas.

Y es que, como si fuese poco, Valdiri escribió una singular descripción como pie de foto que elevó la imaginación.

Respecto a las fotografías, se puede ver a la barranquillera con dos outfits: uno que es de un meticuloso body con mangas separadas y el otro consiste en un vestuario de playa de dos piezas lleno de cadenas con cruces.

Andrea Valdiri
Andrea Valdiri suele ser halagada en redes | Foto del Canal RCN.

"Cuando lo veas… sentirás que ya lo habías vivido. ¿Un recuerdo? ¿Un deseo? O tal vez un déjà vu...", le lee en el perfil oficial de Andrea Valdiri con más de nueve millones y medio de seguidores.

¿Para qué proyecto son las fotos de Andrea Valdiri?

Detrás de las fotos de Andrea Valdiri hay algo más, pues se trata de su participación en una composición musical con el cantante cartagenero Hamilton CTG. Al parecer, el tema llevaría el nombre Déjà vu y se estrenará el jueves 28 de agosto a las 7:00 p.m.

Así las cosas, queda por esperar para ver la labor de Andrea Valdiri en este proyecto artístico, mientras que, el adelanto que dio a través de la publicación de las fotos enamoró a la mayoría, quienes no dudaron en comentar las instantáneas con distintas frases.

Andrea Valdiri
Andrea Valdiri va a participar en proyecto musical | Foto del Canal RCN.

Aparte de destacar la ejercitada figura con la que cuenta la influencer barranquillera, también se pueden leer mensajes como: "Demasiado espectacular", "Nadie puede más que ella", "Inigualable", entre otros.

