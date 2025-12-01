Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Andrea Valdiri mostró el exigente proceso que inició para ganarle a Yina Calderón: "Te necesito, Colombia"

La barranquillera mostró el exigente proceso que inició para ganarle a Yina Calderón: "Te necesito, Colombia"

Daniela Trejos Román Por: Daniela Trejos Román
Andrea Valdiri mostró el exigente proceso que inició para ganarle a Yina Calderón: "Te necesito, Colombia"
Andrea Valdiri mostró el exigente proceso que inició para ganarle a Yina Calderón: "Te necesito, Colombia"/ Archivo RCN

La bailarina y creadora de contenido Andrea Valdiri está a solo una semana de tener su anhelada pelea contra Yina Calderón en Stream Fighters y en el marco de ello, compartió unos videos donde mostró los fuertes entrenamientos que está teniendo para dar un show que esté a la altura del formato.

Recordemos que la barranquillera ya está en la capital del país para entrenar bajo el clima de la ciudad y que la altura no le juegue una mala pasada durante su pelea que tendrá lugar el próximo sábado, 18 de octubre, en la ciudad de Bogotá.

Artículos relacionados

Andrea Valdiri mostró el exigente proceso que inició para ganarle a Yina Calderón: "Te necesito, Colombia"

La mujer reveló nuevos detalles de su entreno y es que ahora está entrenando doble porque entró en un proceso de deshidratación porque le están exigiendo un peso al que nunca ha llegado. Para ello, está teniendo no solo rutinas más exigentes, sino también

"Todo esto para mí ha sido un reto y yo les voy a mostrar todo el proceso, la báscula todos los días, el pesarme, el dejar de tomar agua, yo siento que esta es la cosa más dura que he hecho en mi vida...", expresó Andrea en sus historias donde se mostró preparándose para su segunda jornada de entreno.

La también empresaria mostró que todo lo que está llevando a cabo, no solo aumenta la rigurosidad y disciplina que ha tenido hasta ahora, sino que la acerca a un resultado físico y de rendimiento mucho más eficiente.

Andrea Valdiri mostró detalles de su doble entrenamiento y aumentó la expectativa en sus fanáticos

Andrea siguió mostrando como son sus nuevos y rigurosos entrenamientos y expresó que el clima no le ha afectado en absoluto y que se siente confiada para su pelea. Sin embargo, sí dejó claro que está siendo un gran reto, pero que ama asumirlos y demostrarse que puede lograr todo lo que se propone.


Cerró diciendo que nada es fácil, pero que ella vino a este mundo a hacer cosas difíciles y aprender de ellas, para demostrarse que puede con todo, para así, sentir al final el sacrificio y gozo por el deber cumplido.

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Patricia Acosta sobre Martín Elías Talento nacional

Mamá de Martín Elías realizó polémica declaración sobre la muerte del artista

Patricia Acosta dio a conocer qué le dijo al artista Martín Elías antes de su fallecimiento.

Patricia Acosta Talento nacional

Primera esposa de Diomedes Díaz habló en medio de la polémica de Dayana Jaimes y Lily Díaz

Patricia Acosta ofreció polémicas declaraciones en medio de la controversia que atraviesan Dayana Jaimes y Lily Díaz.

Luisa Fernanda W mostró las consecuencias en su rostro por el estrés que está padeciendo Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W mostró las consecuencias en su rostro por el estrés que está padeciendo

La creadora de contenido preocupó a sus seguidores al compartir inesperada fotografía de su aspecto.

Lo más superlike

Actores de Hollywood reaccionaron devastados a la muerte de legendaria actriz ganadora del Óscar Talento internacional

Actores de Hollywood reaccionaron devastados a la muerte de legendaria actriz ganadora del Óscar

Hollywood llora la partida de Diane Keaton y colegas y amigos le rindieron tributo a la leyenda.

Zion comunica que se encuentra fuera de peligro. Talento internacional

Zion fue dado de alta, este es el reciente comunicado sobre su salud

Viral

¡Luto en el arte! Murió el reconocido fotógrafo mexicano Pepe Soho

Enfermedad de Flavia Laos Influencers

Qué es la soriasis guttata, la enfermedad incurable que padece la influencer Flavia Laos

Valentina Taguado, Raúl Ocampo Valentina Taguado

Taguado conmueve con Raúl Ocampo al pasar al Top 10 de MasterChef: "Nuestros ángeles estuvieron"