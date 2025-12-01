La bailarina y creadora de contenido Andrea Valdiri está a solo una semana de tener su anhelada pelea contra Yina Calderón en Stream Fighters y en el marco de ello, compartió unos videos donde mostró los fuertes entrenamientos que está teniendo para dar un show que esté a la altura del formato.

Recordemos que la barranquillera ya está en la capital del país para entrenar bajo el clima de la ciudad y que la altura no le juegue una mala pasada durante su pelea que tendrá lugar el próximo sábado, 18 de octubre, en la ciudad de Bogotá.

La mujer reveló nuevos detalles de su entreno y es que ahora está entrenando doble porque entró en un proceso de deshidratación porque le están exigiendo un peso al que nunca ha llegado. Para ello, está teniendo no solo rutinas más exigentes, sino también

"Todo esto para mí ha sido un reto y yo les voy a mostrar todo el proceso, la báscula todos los días, el pesarme, el dejar de tomar agua, yo siento que esta es la cosa más dura que he hecho en mi vida...", expresó Andrea en sus historias donde se mostró preparándose para su segunda jornada de entreno.

La también empresaria mostró que todo lo que está llevando a cabo, no solo aumenta la rigurosidad y disciplina que ha tenido hasta ahora, sino que la acerca a un resultado físico y de rendimiento mucho más eficiente.

Andrea Valdiri mostró detalles de su doble entrenamiento y aumentó la expectativa en sus fanáticos

Andrea siguió mostrando como son sus nuevos y rigurosos entrenamientos y expresó que el clima no le ha afectado en absoluto y que se siente confiada para su pelea. Sin embargo, sí dejó claro que está siendo un gran reto, pero que ama asumirlos y demostrarse que puede lograr todo lo que se propone.



Cerró diciendo que nada es fácil, pero que ella vino a este mundo a hacer cosas difíciles y aprender de ellas, para demostrarse que puede con todo, para así, sentir al final el sacrificio y gozo por el deber cumplido.