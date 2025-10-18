La creadora de contenido, Andrea Valdiri sigue apoderada de las tendencias en las redes sociales y titulares de los medios de comunicación en Colombia por la pelea que tendrá este sábado, 18 de octubre, en la capital del país contra la empresaria de fajas, Yina Calderón.

Recordemos, que su show es el más esperado del Stream Fighters, porque ambas mujeres han protagonizado por años, una polémica que parecen no tener fin. Por ello, ambas también han manifestado estar muy emocionadas por poder sacar, de manera profesional y deportiva, esos sentimientos negativos que la han acompañado por tanto tiempo.

Andrea Valdiri le pidió a Yina que dejara "tanta bulla" y expuso su incumplimiento

En el marco de su enfrentamiento, las competidoras tuvieron que reunirse en una gala de pesaje este viernes, donde cada una debía cumplir con unos requerimientos pedidos por los expertos, para que los contrincantes tuvieran condiciones y contexturas físicas equilibradas. Valdiri, por su parte, debía bajar 8 kilos.

Fiel a su compromiso, la barranquillera mostró todo su proceso para lograrlo y contra todo pronóstico y unas rutinas muy rigurosas, logró cumplir más de su objetivo. Debía quedar en 63 kilos y llegó pesando 62.80 kg.

"Machi, gracias por acompañarme, han sido unos días duros para mí y también para decirles que tanta bulla que hicieron, que si yo no llegaba al peso, que ella se bajaba de la pelea y es más, ella ni siquiera llegó a lo acordado, ella está pesando 64 kilos, entonces ahí es donde voy, dejen de hablar tanto y vamos a accionar con toda", expresó la barranquillera.

Andrea Valdiri habló de lo orgullosa que se siente de su proceso

Las palabras de la bailarina no quedaron ahí y expresó muy emocionada que se sentía muy orgullosa de su proceso y el acompañamiento que ha tenido por parte de su equipo para lograr los objetivos marcados.

Cerró haciéndole una invitación a sus seguidores para que no se pierdan ningún detalle de lo que será su enfrentamiento con Calderón, donde ambas.