Andrea Valdiri: fans le piden que responda a Yina tras polémico comentario sobre su accidente

La lesión de Andrea Valdiri previo a Stream Fighters 4 abrió debate entre los fans tras la reacción de Yina Calderón.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Andrea Valdiri sufre accidente y fans exigen respuesta a reacción de Yina Calderón. (Foto: Canal RCN)

La atención sobre el enfrentamiento entre Andrea Valdiri y Yina Calderón en el Stream Fighters 4 aumentó tras el accidente que sufrió la bailarina barranquillera.

El incidente ocurrió mientras supervisaba una mudanza, cuando un aviso cayó accidentalmente sobre su mano, obligándola a recibir atención en urgencias y a compartir su experiencia con sus seguidores.

Andrea Valdiri recibe presión de fans por comentario de Yina. (Foto: Canal RCN)

¿Qué dijo Yina Calderón sobre el accidente de Andrea Valdiri?

Durante su paso por el centro médico, Valdiri mostró la hinchazón de su muñeca y expresó dudas sobre su continuidad en Stream Fighters 4.

“Me jodí la mano, señores, ¿será que hay pelea?”, comentó en una de sus publicaciones que rápidamente generó reacciones de apoyo y preocupación.

La creadora de contenido Yina Calderón no tardó en pronunciarse sobre el episodio.

En declaraciones dadas a Dímelo King, restó importancia a lo ocurrido y sugirió que su contrincante estaba exagerando la situación.

“Eso es un rasguño, tampoco era para grabarse y hacer todo ese show”, señaló, aunque reconoció que incidentes como estos mantienen la expectativa alrededor del evento.

Las palabras de Calderón dividieron opiniones en redes sociales. Algunos usuarios defendieron su postura, argumentando que el espectáculo necesita promoción constante, mientras que otros criticaron su falta de empatía con la situación de Valdiri.

¿Qué dicen los seguidores de Andrea Valdiri tras comentario de Yina Calderón?

Los internautas no tardaron en reaccionar al cruce entre ambas influenciadoras.

Entre los mensajes más destacados, algunos señalaron que Calderón “vive en una realidad distorsionada” o “no necesitas demostrar que eres mejor que Yina”.

Otros, en cambio, le enviaban palabras de apoyo y recuperación, mientras algunos ironizaban con frases como: “Nooooo, Yina no puede ser tan de buenas jajajajajajjajajaj. Dios, en tus manos encomiendo las manos de Andrea”.

Caída de Andrea Valdiri desata mensajes de Yina Calderón y polémica en redes. (Foto: Canal RCN)

El debate en redes sigue creciendo, especialmente porque la recuperación de Andrea Valdiri aún genera dudas sobre su participación en el ring.

En paralelo, Yina Calderón denunció haber recibido preocupantes mensajes a través de redes sociales tras confirmar su participación. La influenciadora pidió a sus seguidores reportar las cuentas responsables con el fin de frenar estos episodios y garantizar un entorno más seguro en la antesala del evento que espera concretarse.

 

