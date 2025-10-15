Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Andrea Valdiri bromea con ídolos vallenatos y lanza indirecta a las Calderón: “Que se las lleve”

La influencer no se guardó nada y lanzó una indirecta a las hermanas Calderón, previo a su enfrentamiento con Yina.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Andrea Valdiri recuerda a los grandes del vallenato… y lanza una pulla inesperada
“Que se las lleve pa’l otro lado”: Andrea Valdiri y su frase que encendió redes sociales. (Foto: Canal RCN y AFP)

Andrea Valdiri volvió a ser tendencia tras compartir una serie de comentarios que rápidamente se viralizaron en redes sociales sobre las hermanas Calderón.

Artículos relacionados

¿Qué quiso decir Andrea Valdiri con su frase sobre las hermanas Calderón?

La influencer, que actualmente se encuentra en Bogotá preparándose para su enfrentamiento con Yina Calderón en el Stream Fighters 4, lanzó una frase que muchos interpretaron como una indirecta directa a las hermanas Calderón.

En uno de sus videos, Valdiri dijo entre risas: “Yo prefiero que revivan a Kaleth Morales, Omar Geles, Diomedes Díaz, Martín Elías, que cuánta falta me hacen tus canciones todo… y que se las lleve a este par de tertulias para el otro lado”.

Artículos relacionados

El comentario se dio mientras la creadora de contenido compartía detalles de su preparación previa al evento organizado por el streamer Westcol, donde se enfrentará cara a cara con Yina Calderón el próximo 18 de octubre de 2025 en Bogotá.

Andrea Valdiri recuerda a los grandes del vallenato… y lanza una pulla inesperada
“Que se las lleve pa’l otro lado”: Andrea Valdiri y su frase que encendió redes sociales. (Foto: Canal RCN)

Después de pronunciar la frase, Valdiri agregó entre risas: “Dios mío, ¿por qué?, ¿qué estamos pagando acá en Colombia con estas mujeres?”.

Aunque Andrea no mencionó directamente a Yina ni a su hermana, el contexto del mensaje deja poco espacio para la duda, pues llega justo cuando la atención está puesta en medio del rifirrafe entre la barranquillera y la influencer Calderón.

¿Qué se sabe sobre el estado de ánimo de Andrea Valdiri antes del evento?

Valdiri, por su parte, se ha mostrado muy enfocada en su entrenamiento y ha reconocido recientemente que esta preparación “ha sido de las más duras” que le ha tocado vivir.

Artículos relacionados

Mientras tanto, Yina Calderón preocupó a sus seguidores tras publicar en sus historias de Instagram una imagen en la que se le veía demacrada y asegurando que iba camino al hospital porque no se sentía bien.

La publicación avivo los rumores sobre una posible ausencia de la influenciadora en el enfrentamiento con la barranquillera, aunque hasta el momento no ha confirmado si su estado de salud podría impedirle participar.

Cabe recordar que Andrea Valdiri reveló hace unos días que, antes de aceptar el reto, ambas firmaron un acuerdo que incluye una cláusula con una sanción de 50 mil dólares, es decir, más de 200 millones de pesos colombianos, para quien decida no cumplir con el compromiso del combate.

Andrea Valdiri recuerda a los grandes del vallenato… y lanza una pulla inesperada
“Que se las lleve pa’l otro lado”: Andrea Valdiri y su frase que encendió redes sociales. (Foto: Canal RCN)

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Así lucía Yina Calderón en sus inicios: su personaje se llamaba “Flor Belleza” Yina Calderón

Así eran los primeros videos de Yina Calderón en redes: se hacía llamar “Flor Belleza”

Viralizan videos de los inicios de Yina Calderón en redes: su público era infantil y se hacía llamar “Flor Belleza”.

Alejandra Ávila y David Sanín en MasterChef Celebrity 2025. MasterChef Celebrity Colombia

La emotiva dedicatoria de Alejandra Ávila a David Sanín tras su eliminación: "te adoro"

Alejandra Ávila fue una de las participantes que se mostró más afectada tras la reciente eliminación de David Sanín de MasterChef Celebrity.

Nataly Umaña presume su gran amor Nataly Umaña

Nataly Umaña presume el amor con el que despierta todas las mañanas

La actriz, Nataly Umaña, no ha escondido lo que siente por el gran amor que ha presumido a través de sus redes sociales.

Lo más superlike

Colombiano se volvió viral por su curiosa preparación de arepas en Canadá Viral

Colombiano se vuelve viral por su original forma de preparar arepas en Canadá: ¡Así son!

Un colombiano conquista las redes en Canadá con arepas de maíz y leche condensada que llaman la atención.

David Sanín, Claudia Bahamón MasterChef Celebrity Colombia

¿Despedida o reclamo? David Sanín lanza mensaje junto a Claudia Bahamón tras salir de MasterChef

Megaland confirma su Line Up Talento nacional

Estos son los artistas confirmados para el Megaland Music Fest 2025 en El Campín de Bogotá

Cazzu habla sobre Nodal como padre. Cazzu

Cazzu lanza dura confesión sobre Nodal como papá al llegar a México: "Se comunicó con el abogado"

Tatuajes en los dientes Salud

Riesgos de tatuarse los dientes, la nueva tendencia de jóvenes en China