Andrea Valdiri bromea con ídolos vallenatos y lanza indirecta a las Calderón: “Que se las lleve”

Andrea Valdiri volvió a ser tendencia tras compartir una serie de comentarios que rápidamente se viralizaron en redes sociales sobre las hermanas Calderón.

¿Qué quiso decir Andrea Valdiri con su frase sobre las hermanas Calderón?

La influencer, que actualmente se encuentra en Bogotá preparándose para su enfrentamiento con Yina Calderón en el Stream Fighters 4, lanzó una frase que muchos interpretaron como una indirecta directa a las hermanas Calderón.

En uno de sus videos, Valdiri dijo entre risas: “Yo prefiero que revivan a Kaleth Morales, Omar Geles, Diomedes Díaz, Martín Elías, que cuánta falta me hacen tus canciones todo… y que se las lleve a este par de tertulias para el otro lado”.

El comentario se dio mientras la creadora de contenido compartía detalles de su preparación previa al evento organizado por el streamer Westcol, donde se enfrentará cara a cara con Yina Calderón el próximo 18 de octubre de 2025 en Bogotá.

“Que se las lleve pa’l otro lado”: Andrea Valdiri y su frase que encendió redes sociales. (Foto: Canal RCN)

Después de pronunciar la frase, Valdiri agregó entre risas: “Dios mío, ¿por qué?, ¿qué estamos pagando acá en Colombia con estas mujeres?”.

Aunque Andrea no mencionó directamente a Yina ni a su hermana, el contexto del mensaje deja poco espacio para la duda, pues llega justo cuando la atención está puesta en medio del rifirrafe entre la barranquillera y la influencer Calderón.

¿Qué se sabe sobre el estado de ánimo de Andrea Valdiri antes del evento?

Valdiri, por su parte, se ha mostrado muy enfocada en su entrenamiento y ha reconocido recientemente que esta preparación “ha sido de las más duras” que le ha tocado vivir.

Mientras tanto, Yina Calderón preocupó a sus seguidores tras publicar en sus historias de Instagram una imagen en la que se le veía demacrada y asegurando que iba camino al hospital porque no se sentía bien.

La publicación avivo los rumores sobre una posible ausencia de la influenciadora en el enfrentamiento con la barranquillera, aunque hasta el momento no ha confirmado si su estado de salud podría impedirle participar.

Cabe recordar que Andrea Valdiri reveló hace unos días que, antes de aceptar el reto, ambas firmaron un acuerdo que incluye una cláusula con una sanción de 50 mil dólares, es decir, más de 200 millones de pesos colombianos, para quien decida no cumplir con el compromiso del combate.