Andrea Valdiri aseguró que dejará en ambulancia a Yina Calderón tras su enfrentamiento

Andrea Valdiri habló sobre lo que espera que sea su enfrentamiento contra Yina Calderón.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Andrea Valdiri y Yina Calderón
Andrea Valdiri habla de su enfrentamiento contra Yina Calderón/Canal RCN

La influenciadora Andrea Valdirihabló sobre lo que será su enfrentamiento contra Yina Calderón en 'Stream Fighters 4'.

¿Qué dijo Andrea Valdiri sobre su versus con Yina Calderón?

La barranquillera realizó una transmisión en vivo en la que compartió tiempo con sus seguidores mientras estaba acompañada por su mamá, su novio y uno de sus amigos.

Andrea Valdiri ataca a Yina Calderón

En medio de su conversación, confesó que esperaba cumplirle la palabra a la empresaria, quien había señalado en su momento que ella salía victoriosa del enfrentamiento o en ambulancia.

"Ella lo dijo, o ganadora o en ambulancia, mami te voy a hacer una pista espectacular especialmente para ti porque lo estás declarando, allá está tu foco de ambulancia", le señaló.

Asimismo, Andrea Valdiri confesó que la Jesuu sí la estará acompañando en el enfrentamiento, pues Yina Calderón no es quien para impedirle la entrada a la caleña al lugar.

También cuestionó la labor de Juliana, la hermana de Yina Calderón, tildándola de no se profesional luego de haberle lanzado advertencias en vivo a la Jesuu en caso de que se la encontrara y se metiera con la empresaria.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras las declaraciones de Andrea Valdiri contra Yina Calderón?

Luego de sus palabras, varios seguidores de las creadoras de contenido reaccionaron al respecto, cada uno apoyando a su favorita, algunos deseando que se cumplan las palabras de Valdiri, mientras que otros señalaron que esperaban que Yina le bajara los humos a la barranquillera.

Yina Calderón y Andrea Valdiri reciben apoyo de sus fans

Cabe recordar que, ambas se enfrentarán en el ring de boxeo este sábado 18 de octubre en Bogotá, cuyo evento es organizado por el streamer Westcol.

Por el momento, Yina Calderón y Andrea Valdiri se encuentran en la capital colombiana entrenando y dando lo mejor de ellas para lo que será dicha competencia, la cual es una de las más esperadas de la noche.

De igual manera, los fanáticos de Andrea Valdiri también están a la espera del entrenamiento que realizará con Karina García, quien será otra de las protagonistas del evento y reveló la afinidad que hay entre ellas.

