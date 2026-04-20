En los últimos días, una gran variedad de internautas ha generado múltiples comentarios a través de las diferentes plataformas digitales tras el fallecimiento de dos personas que hacían parte del equipo de producción de reconocida producción colombiana.

En medio del desafortunado hecho ocurrido el pasado 18 de abril, una gran variedad de celebridades que hacen parte del mundo del entretenimiento colombiano se han pronunciado al respecto tras el doloroso momento por el que enfrentaron los dos integrantes del equipo audiovisual de la distinguida producción.

Con base en esto, Ana María Estupiñán quien sea destacado por ser una reconocida actriz colombiana compartió su postura tras el desafortunado hecho que acabó con la vida que hacían parte del set del equipo de grabación.

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¿Cuál fue el grave hecho que ocasionó el fallecimiento de los dos integrantes del set de grabación?

El pasado 18 de abril, varios medios de comunicación colombianos confirmaron el desafortunado hecho que confirmó la muerte de dos integrantes que hacían parte de las grabaciones de la producción colombiana, quienes fueron: Henry Alberto Benavides y Nicolás Francisco.

Esto dijo Ana María Estupiñán tras luto en el set. | Foto: Freepik

Tras el desafortunado hecho que enluta a la industria cinematográfica colombiana, se ha visto reflejado que Henry y Nicolás perdieron la vida durante unas grabaciones que se presentaron en el barrio Santa Fe, en la ciudad de Bogotá.

Así también, Noticias RCN, compartió hace pocas horas, las grabaciones de los hechos presentados en donde, ocurrió un cru#l at#qu# por parte de un sujeto que fue en contra de ellos.

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Desde luego, la noticia ha dejado un profundo vacío por parte de los allegados de ambas personas y, también, por parte de reconocidas celebridades que hacen parte del entretenimiento colombiano.

¿Qué dijo Ana María Estupiñán tras la muerte de dos integrantes de la grabación de productora colombiana?

Una de las actrices colombianas que se ha pronunciado mediante sus redes sociales es Ana María Estupiñán tras el fallecimiento de los dos integrantes del equipo de grabación de la productora colombiana, expresando las siguientes palabras: