Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Ana del Castillo sufrió acoso en pleno concierto por parte de un fanático

Ana del Castillo vivió un momento incómodo cuando un seguidor que subió al escenario para tomarse una foto con ella quiso pasar los límites.

Daniela Trejos Román Por: Daniela Trejos Román
Ana del Castillo sufrió acoso en pleno concierto por parte de un fanático
Ana del Castillo sufrió acoso en pleno concierto por parte de un fanático/ Archivo RCN

La reconocida intérprete vallenata Ana del Castillo protagonizó un tenso momento durante uno de sus recientes conciertos, cuando decidió cumplir el deseo de un fan que pedía subir al escenario para tomarse una fotografía con ella.

Lo que comenzó como un gesto de cercanía con su público se convirtió en una situación desagradable cuando el joven aprovechó la oportunidad para pasar los límites del respeto con ella y poner su mano en un lugar inapropiado.

Artículos relacionados

Ana del Castillo sufrió acoso en pleno concierto por parte de un fanático

El incidente ocurrió frente a cientos de asistentes en pleno concierto, donde se ve al joven subir muy animado para pedirle mientras ella cantaba que se tomara un selphie junto a él. Ella accedió y justo cuando quiso perpetuar el momento con un abrazo, el joven excedió la confianza.

Como era de esperarse, la mujer tuvo una reacción inmediata y no dudó en expresar su molestia públicamente y llamar la atención sobre lo ocurrido frente a todos los presentes.

"¿Por qué si yo voy con amor a regalarle la foto me vas a agarrar el cu%& si yo ni tengo, no joda, viste, ¿se dan cuenta?, no abusen",expresó Ana del Castillo visiblemente molesta, dejando clara su postura frente a este tipo de comportamientos.

Ana del Castillo deja un importante mensaje tras sufrir acoso en pleno concierto

La artista utilizó el momento para enviar un mensaje contundente a su audiencia sobre el respeto que merecen los artistas en el escenario, recordando que los gestos de cercanía no deben ser confundidos con permiso para actuar de manera irrespetuosa.

El video del momento se ha viralizado en redes sociales, donde usuarios han expresado su respaldo a la cantante y han condenado la actitud del asistente, destacando la importancia de mantener límites claros de respeto, independientemente del contexto.

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Isabella Ladera aumentó las dudas de embarazo tras románticos videos con su pareja Hugo Talento internacional

Isabella Ladera aumentó rumores de embarazo tras románticos videos con su pareja Hugo

La creadora de contenido hizo más fuertes las especulaciones de sus fans tras tiernos clips junto a su pareja.

La creadora de contenido Silvy Araujo contó detalles del susto que vivió durante su embarazo por un mal diagnóstico. Talento nacional

Silvy Araujo vivió un angustiante momento con su bebé tras error médico: "tuvimos un susto muy grande"

La creadora de contenido Silvy Araujo contó detalles del susto que vivió durante su embarazo por un mal diagnóstico.

Laura Barjum sorprende a seguidores con una noticia Laura Barjum

Laura Barjum sorprende a seguidores con una noticia: ¿Representará nuevamente a Colombia?

Laura Barjum publicó un emotivo mensaje en redes que hizo pensar a muchos que volvería a representar al país.

Lo más superlike

Alejandro Estrada Alejandro Estrada

Alejandro Estrada reveló que le gusta jugar con la mente de los demás

Alejandro Estrada reveló detalles poco conocidos de su personalidad en una entrevista previa a su ingreso a La casa de los famosos Colombia.

WhatsApp Tecnología

WhatsApp: señales claras de que alguien accedió a la cuenta y qué hacer de inmediato

Cantante anunció su retiro de la música Talento internacional

Cantante anunció su retiro de la música tras sentirse ignorado: “Nadie me ayuda”

Esclerosis Lateral Amiotrófica Salud

¿Qué es la Esclerosis Lateral Amiotrófica, la enfermedad que padece la actriz Yolanda Andrade?

Ángela Aguilar comparte foto con Nodal y un gesto da de qué hablar Ángela Aguilar

Ángela Aguilar muestra un momento romántico con Nodal, pero el gesto del mexicano despertó dudas