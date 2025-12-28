La reconocida intérprete vallenata Ana del Castillo protagonizó un tenso momento durante uno de sus recientes conciertos, cuando decidió cumplir el deseo de un fan que pedía subir al escenario para tomarse una fotografía con ella.

Lo que comenzó como un gesto de cercanía con su público se convirtió en una situación desagradable cuando el joven aprovechó la oportunidad para pasar los límites del respeto con ella y poner su mano en un lugar inapropiado.

Ana del Castillo sufrió acoso en pleno concierto por parte de un fanático

El incidente ocurrió frente a cientos de asistentes en pleno concierto, donde se ve al joven subir muy animado para pedirle mientras ella cantaba que se tomara un selphie junto a él. Ella accedió y justo cuando quiso perpetuar el momento con un abrazo, el joven excedió la confianza.

Como era de esperarse, la mujer tuvo una reacción inmediata y no dudó en expresar su molestia públicamente y llamar la atención sobre lo ocurrido frente a todos los presentes.

"¿Por qué si yo voy con amor a regalarle la foto me vas a agarrar el cu%& si yo ni tengo, no joda, viste, ¿se dan cuenta?, no abusen",expresó Ana del Castillo visiblemente molesta, dejando clara su postura frente a este tipo de comportamientos.

Ana del Castillo deja un importante mensaje tras sufrir acoso en pleno concierto

La artista utilizó el momento para enviar un mensaje contundente a su audiencia sobre el respeto que merecen los artistas en el escenario, recordando que los gestos de cercanía no deben ser confundidos con permiso para actuar de manera irrespetuosa.

El video del momento se ha viralizado en redes sociales, donde usuarios han expresado su respaldo a la cantante y han condenado la actitud del asistente, destacando la importancia de mantener límites claros de respeto, independientemente del contexto.