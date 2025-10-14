Amigo de Regio Clown asegura que Marcela Reyes sí lo conocía, esto contó

Rogelio Mastracci, amigo y mano derecha de Regio Clown, rompió el silencio sobre lo que vivieron momentos antes del lamentable fallecimiento de los artistas.

Artículos relacionados Talento internacional Reconocida pareja del medio artístico dio por terminada su relación, “no quiero más especulaciones”

¿Marcela Reyes sí conocía a Regio Clown?

El hombre habló sobre la contratación que le realizaron al cantante, donde detalló, como lo había revelado el mánager de B-King, que la primera opcionada para ir a dicho concierto en México había sido Marcela Reyes.

En entrevista en Más allá del silencio aseguró que decidieron contactarla porque Regio la conocía y la admiraba bastante.

"Regio la conocía y habló maravillas de Marcela Reyes, la admiraba como persona, la admiraba como artista y como mujer. Él me dijo que ella tenía una historia inspiradora para muchas mujeres en Colombia", señaló.

Artículos relacionados Johanna Fadul Johanna Fadul rompió en llanto tras lamentable pérdida de mascota

¿Por qué Marcela Reyes no aceptó tocar en el concierto en México?

El hombre confesó que una de las exigencias que estaban realizando Marcela Reyes para ir al festival era llevar a su propio maquillador, a lo que él le señaló que ellos tenían allá quien hiciera esa labor, pero ella no aceptó.

Un mes después realizaron una videollamada con el mánager de B-King y acordaron contratar al artista para la gira que planeaban hacer.

Aclaró que Regio Clown quería impulsar a los artistas de Colombia y por eso trataron a B-King como una estrella.

"Muchas personas se preguntan por qué le pagaron 1.500 dólares, por qué lo metieron a un hotel de lujo, por qué lo mandaron con escoltas, porque así se trata un artista y para nosotros él lo era", mencionó.

Destacó que B-King le cayó muy bien, resaltando el gran hombre que era e indicó que se arrepiente de no haber hecho mucho registro de lo que ocurrió en ese concierto esa noche, pues no quería compartir mucho de lo que hicieron, sino que los asistentes lo vivieran.

Artículos relacionados Epa Colombia Hija de Epa Colombia enternece previo a su reencuentro con la empresaria

Por otro lado, señaló que Angie Miller y B-King no tenían un romance como muchos creen, indicando que la actriz solo lo habría utilizado como estrategia de marketing, aunque aclaró que tal vez sí había una atracción entre ellos.