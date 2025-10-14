Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Amigo de Regio Clown asegura que Marcela Reyes sí lo conocía, esto contó

Amigo de Regio Clown habló sobre los momentos antes de la muerte de los artistas.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García

Rogelio Mastracci, amigo y mano derecha de Regio Clown, rompió el silencio sobre lo que vivieron momentos antes del lamentable fallecimiento de los artistas.

Artículos relacionados

¿Marcela Reyes sí conocía a Regio Clown?

El hombre habló sobre la contratación que le realizaron al cantante, donde detalló, como lo había revelado el mánager de B-King, que la primera opcionada para ir a dicho concierto en México había sido Marcela Reyes.

Marcela Reyes y Regio Clown

En entrevista en Más allá del silencio aseguró que decidieron contactarla porque Regio la conocía y la admiraba bastante.

"Regio la conocía y habló maravillas de Marcela Reyes, la admiraba como persona, la admiraba como artista y como mujer. Él me dijo que ella tenía una historia inspiradora para muchas mujeres en Colombia", señaló.

Artículos relacionados

¿Por qué Marcela Reyes no aceptó tocar en el concierto en México?

El hombre confesó que una de las exigencias que estaban realizando Marcela Reyes para ir al festival era llevar a su propio maquillador, a lo que él le señaló que ellos tenían allá quien hiciera esa labor, pero ella no aceptó.

Contrato en mexico de b-king

Un mes después realizaron una videollamada con el mánager de B-King y acordaron contratar al artista para la gira que planeaban hacer.

Aclaró que Regio Clown quería impulsar a los artistas de Colombia y por eso trataron a B-King como una estrella.

"Muchas personas se preguntan por qué le pagaron 1.500 dólares, por qué lo metieron a un hotel de lujo, por qué lo mandaron con escoltas, porque así se trata un artista y para nosotros él lo era", mencionó.

Destacó que B-King le cayó muy bien, resaltando el gran hombre que era e indicó que se arrepiente de no haber hecho mucho registro de lo que ocurrió en ese concierto esa noche, pues no quería compartir mucho de lo que hicieron, sino que los asistentes lo vivieran.

Artículos relacionados

Por otro lado, señaló que Angie Miller y B-King no tenían un romance como muchos creen, indicando que la actriz solo lo habría utilizado como estrategia de marketing, aunque aclaró que tal vez sí había una atracción entre ellos.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Andrea Valdiri, Karina García Andrea Valdiri

Andrea Valdiri sorprendió al revelar que habla mucho con Karina García: pronto se verán

Andrea Valdiri confesó que es cercana a Karina García, pero es algo que pocos conocen en las redes sociales.

Karina García y Altafulla Karina García

Le piden reconciliación a Karina García con Altafulla y así reaccionó

Karina García se dejó llevar en pleno en vivo y aumentó la esperanza de sus seguidores sobre volver con Altafulla.

Le dicen al hijo de Gabriel Coronel y Daniela Ospina que es igual a James Rodríguez Daniela Ospina

El hijo de Daniela Ospina y Gabriel Coronel sorprende a fans por su parecido con James Rodríguez

Los seguidores de Daniela Ospina y Gabriel Coronel aseguran que Lorenzo es idéntico a James Rodríguez. ¡Increíble!

Lo más superlike

Patricia Grisales rompió el silencio en sus redes tras clasificar al TOP 10 de MasterChef. MasterChef Celebrity Colombia

Patricia Grisales se pronunció tras clasificar al TOP 10 de MasterChef: “Tengo el corazón lleno”

Patricia Grisales rompió el silencio al entrar al Top 10 de MasterChef Celebrity y fans dividen opiniones en redes sociales.

Papá de Greeicy Rendón Greeicy

¿Quién es el papá de Greeicy Rendón? Luis Alberto Rendón, conocido como “El Cachorro”

La verdad de Jessi Uribe frente a los rumores de cambios en su rostro Jessi Uribe

Hombre reveló infidelidad de su pareja en concierto de Jessi Uribe, así fue el momento

Carín León en Bogotá Talento internacional

Carín León ofrecerá una gran experiencia en su concierto en Bogotá

Enfermedad de Flavia Laos Influencers

Qué es la soriasis guttata, la enfermedad incurable que padece la influencer Flavia Laos