Amiga de Tekashi 6ix9ine falleció trágicamente: revelan detalles de su muerte

El pasado 17 de agosto se dio a conocer el fallecimiento de Ariela ‘La Langosta’, la reconocida influenciadora dominicana y amiga cercana al cantante Tekashi 6ix9ine. Autoridades dieron a conocer más detalles de su fatídica muerte, mientras su pareja está bajo interrogatorio.

¿Quién es Ariela ‘La Langosta’, amiga cercana de Tekashi 6ix9ine?

Ariela, mejor conocida en el mundo digital y artístico como ‘La Langosta’, era una influenciadora y bailarina profesionalde origen dominicano. La mujer de 29 años participó en diversos videos musicales del rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine con quien, además, entabló una amistad aún más cercana cuando el cantante finalizó su relación con Yailin, la más viral.

Tekashi 6ix9ine enfrenta un momento de duelo tras una repentina pérdida. (Foto AFP: Eric Espada).

Además de su faceta como influenciadora y bailarina, ‘La Langosta’ trabajaba en un reconocido club de Nueva York, en el que se encontraba horas antes de su fallecimiento. Así quedó registrado por medio de sus redes sociales en donde compartió contenido dentro del establecimiento.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Ariela ‘La Langosta’, amiga cercana de Tekashi 6ix9ine?

Según información preliminar revelada por las autoridades, quienes investigan el caso como una muerte sospechosa, Ariela ‘La Langosta’ fue atrapada en un tiroteo tras salir de una fiesta en el lugar en el que trabajaba.

Su cuerpo fue encontrado en el Cross County Parkway, en Mount Vernon con varios impactos de b*las, al igual que el vehículo en el que se transportaba. Al parecer, la mujer se encontraba de regreso a su casa cuando se vio en medio de la escena que le arrebató la vida.

Tekashi 6ix9ine comparte su dolor por la inesperada partida de un ser cercano. (Foto AFP: Bob Levey).

Así mismo, Nata Cartier, pareja sentimental de Ariela fue detenida por las autoridades bajo interrogatorio, pese a que hasta el momento no se han confirmado sospechosos, ni motivos que originaron el tiroteo.

Tekashi 6ix9ine lamentó la muerte de Ariela ‘La Langosta’

El cantante estadounidense Tekashi 6ix9ine lamentó la muerte de Ariela ‘La Langosta’ por medio de sus redes sociales en donde compartió diversos videos en los que recordó a la mujer que lo habría apoyado incondicionalmente.

“Te amo, no existe corazón más lindo; me apoyaste en todo, negra. Yo te amé”, escribió el cantante junto a los videos.