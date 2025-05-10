Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Altafulla sorprende con baile junto a Juan Duque: “por fi, bebé, no te vayas”

El cantante Altafulla sigue dando de qué hablar desde que se anunció su ruptura con Karina García y ahora apareció con su amigo Juan Duque, ex de Lina Tejeiro.

María Alejandra Soto Por: María Alejandra Soto
Altafulla sorprende las redes con baile junto a Juan Duque tras su ruptura con Karina.
Altafulla sorprende con baile junto a Juan Duque tras su ruptura con Karina.

En las historias de su cuenta oficial de Instagram con más de 2 millones 300 mil seguidores, el reconocido y controversial cantante costeño de música urbana Andrés Altafulla reveló un interesante video, bailando junto a su colega y amigo, Juan Duque, quien no solo es recordado por también hacer música de este género, sino por su relación con la actriz Lina Tejeiro.

Artículos relacionados

¿Cómo es el video de Altafulla con Juan Duque?

En el video, los dos parecen estar promocionando su más reciente canción juntos, ‘La Fría’, con una especie de coreografía para que se haga trend y sus seguidores la compartan para hacerla viral.

No obstante, también llaman la atención los comentarios de la historia, pues, aunque algunos destacan lo guapos que se ven los artistas urbanos con sus looks y sus pasos de baile, otros le recuerdan a Altafulla una de las razones por las que se rumora que se acabó la relación con Karina: “Tacaño”, le comentan.

Y es que debemos recordar que hace menos de una semana Karina sorprendió a los internautas con el anuncio de su ruptura, pues algunos pensaron que la relación iba más que bien debido a las diversas entrevistas en las que Altafulla comentaba que estaba muy bien con la influencer.

Video Altafulla cantando despechado
Altafulla se muestra despechado en video viral. (Foto: Canal RCN)

¿Por qué terminaron Karina García y Altafulla?

García no dio ningún tipo de explicación acerca de por qué terminó con el cantante costeño, pero sus seguidores, y los de Altafulla, no dudaron en empezar a rumorar y “unir cabos”, de hecho, una reciente declaración de Andrés en la que indica que no le ayudaba mucho con sus gastos a Karina le dio fuerza a la versión de que habrían terminado por temas económicos.

Del video también llama la atención la frase de la canción con la que Altafulla decidió compartir la historia: “por fi, bebé, no te vayas”, pues algunos podrían considerarla una indirecta para Karina.

Otra versión que ha tomado fuerza sobre esta separación es una supuesta infidelidad por parte de García con uno de sus grandes amigos: el streamer Westcol. No obstante, no existen pruebas fidedignas de estos hechos.

Artículos relacionados

Lo que sí es cierto es que cada uno ha estado en diversos eventos y actividades propias de sus carreras profesionales y este suceso les ha dado un poco más de visibilidad en las redes.

Altafulla reaccionó a la supuesta infidelidad de Karina García con Westcol
Altafulla reaccionó a la supuesta infidelidad de Karina García con Westcol/ Archivo RCN
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

¿Cuánto costó la lujosa cena de Karina García y Westcol con angus en oro y champaña? Karina García

Karina García reveló cuánto pagó Westcol por la cena: “¡Menos mal eres millonario!”

Karina García y Westcol disfrutaron de una lujosa cena con un costoso corte de angus en oro y champaña millonaria.

Fallece el cantante Ike Turner Jr., hijo de Tina Turner a sus 67 años. Viral

Muere hijo de la famosa cantante Tina Turner: ¿Cuáles fueron las causas?

El también músico atravesó dificultades cardiacas y un accidente cerebrovascular. Ike Turner Jr. Falleció el sábado 4 de octubre en un hospital en Los Angeles, California.

Karina García sorprende con interesante baile junto a Valentino Lázaro y le comentan que se ve mejor sin Altafulla. Karina García

Karina García hace interesante trend junto a su hija y a Valentino y dicen que se ve mejor soltera

En el video de Karina García junto a Valentino Lázaro también comentan que el influencer solo sale con ella para colgarse de sus números.

Lo más superlike

Maluma

Maluma llevó su música a las alturas: así fue su impactante show en el Empire State Building

Maluma se convirtió en el primer artista en cantar en el Empire State Building en Nueva York, mostrando su talento ante el mundo.

Se conocen nuevos detalles de la muerte del estilista de Ángela Aguilar Ángela Aguilar

Estilista de Ángela Aguilar realizó una millonaria transferencia antes de fallecer ¿Cuánto fue?

Robbie Williams reveló que tiene Síndrome de Tourette Talento internacional

Robbie Williams reveló que tiene Síndrome de Tourette: ¿por qué esto le genera pensamientos intrusivos?

Murió influencer y presentadora Viral

Murió presentadora e influencer a sus 21 años; fue hallada sin vida

Jorge Herrera fue eliminado de MasterChef Celebrity 2025 tras un plato con errores de cocción. MasterChef Celebrity Colombia

Así reaccionaron los participantes tras la salida de Jorge Herrera en Masterchef: "Con sabor a injusticia"