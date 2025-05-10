Altafulla sorprende con baile junto a Juan Duque: “por fi, bebé, no te vayas”

En las historias de su cuenta oficial de Instagram con más de 2 millones 300 mil seguidores, el reconocido y controversial cantante costeño de música urbana Andrés Altafulla reveló un interesante video, bailando junto a su colega y amigo, Juan Duque, quien no solo es recordado por también hacer música de este género, sino por su relación con la actriz Lina Tejeiro.

¿Cómo es el video de Altafulla con Juan Duque?

En el video, los dos parecen estar promocionando su más reciente canción juntos, ‘La Fría’, con una especie de coreografía para que se haga trend y sus seguidores la compartan para hacerla viral.

No obstante, también llaman la atención los comentarios de la historia, pues, aunque algunos destacan lo guapos que se ven los artistas urbanos con sus looks y sus pasos de baile, otros le recuerdan a Altafulla una de las razones por las que se rumora que se acabó la relación con Karina: “Tacaño”, le comentan.

Y es que debemos recordar que hace menos de una semana Karina sorprendió a los internautas con el anuncio de su ruptura, pues algunos pensaron que la relación iba más que bien debido a las diversas entrevistas en las que Altafulla comentaba que estaba muy bien con la influencer.

Altafulla se muestra despechado en video viral. (Foto: Canal RCN)

¿Por qué terminaron Karina García y Altafulla?

García no dio ningún tipo de explicación acerca de por qué terminó con el cantante costeño, pero sus seguidores, y los de Altafulla, no dudaron en empezar a rumorar y “unir cabos”, de hecho, una reciente declaración de Andrés en la que indica que no le ayudaba mucho con sus gastos a Karina le dio fuerza a la versión de que habrían terminado por temas económicos.

Del video también llama la atención la frase de la canción con la que Altafulla decidió compartir la historia: “por fi, bebé, no te vayas”, pues algunos podrían considerarla una indirecta para Karina.

Otra versión que ha tomado fuerza sobre esta separación es una supuesta infidelidad por parte de García con uno de sus grandes amigos: el streamer Westcol. No obstante, no existen pruebas fidedignas de estos hechos.

Lo que sí es cierto es que cada uno ha estado en diversos eventos y actividades propias de sus carreras profesionales y este suceso les ha dado un poco más de visibilidad en las redes.