Altafulla rompió el silencio sobre su relación con Karina García e hizo dura revelación

Andrés Altafulla, ganador de La casa de los famosos Colombia, habló sin filtro sobre su relación con Karina García y reveló qué ha sido lo más complejo.

¿Qué reveló Altafulla sobre su relación con Karina García de La casa de los famosos Colombia?

El cantante fue indagado en medio de un pódcast sobre cómo ha sido su relación con Karina García tras salir de La casa de los famosos Colombia.

Altafulla reveló que no había sido fácil por todo el momento mediático que estaban viviendo los dos y por eso se les complicaba llevar una relación como cualquier pareja.

Yo creo que es demasiado difícil llevar una relación mediática y poder hacer planes normales, lidiar con todo lo que te dicen y escriben.

El artista aseguró que ha sido de paciencia el hecho de no poder salir a la calle con Karina García a hacer planes normales como ir a comer un helado o caminar por algún centro comercial.

Altafulla reveló detalles sobre su relación con Karina García. (Foto Canal RCN)

¿Qué ha sido lo más difícil para Altafulla en su relación con Karina García tras La casa de los famosos Colombia?

Andrés Altafulla contó en el pódcast "Realidades ocultas" que tanto Karina como él han tenido que saber afrontar malos comentarios, rumores y críticas en redes sociales sobre su relación.

No solo personas malintencionadas, sino personas que no miden sus palabras o que simplemente aparecen con el fin de ocasionar discordia.

Altafulla aseguró que esto ha sido algo bastante complejo para ellos y por eso han tenido que tener madurez y confianza para no dejarse afectar por el qué dirán.

Entonces es algo muy complicado y hay que tener muchísima madurez para poder llevarla.

Frente a la duda de si su relación con Karina García empezó como una estrategia en el reality o por la producción, el artista confesó que no, que todo ha sido genuino y real.

Lo de Kari y yo es 100% real. Desde el primer momento había una química increíble.

¿Karina García y Altafulla terminaron y volvieron?

La modelo antioqueña y el cantante barranquillero se vieron envueltos en múltiples rumores en las últimas semanas luego que se dejaran ver distanciados en redes sociales.

Tras La casa de los famosos Colombia ambos no paraban de mostrarse juntos con los hijos de Karina García, grabando videos y hasta ella fue la modelo de una de sus canciones.

Sin embargo, de un momento para otro, el artista y la modelo paisa dejaron de mostrarse junto en redes y en eventos públicos, lo cual encendió las alarmas.

Tras varias semanas de preguntas de sus seguidores, la pareja apareció para contar que sí habían tenido un malentendido, pero que su distanciamiento se debía a sus compromisos laborales personales.