Altafulla respondió tras la lluvia de críticas por su ruptura con Karina García

El cantante Altafulla reaccionó a las críticas que ha recibido luego de su ruptura con la influenciadora Karina García.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Luto en la televisión! Falleció el actor Carlos Arau a sus 54 años: esto se sabe

¿Qué críticas ha recibido Altafulla tras terminar con Karina García?

El artista ha recibido una lluvia de comentarios negativos luego de que se confirmara su separación con la creadora de contenido Karina García, cuyo romance se dio luego de que ambos participaran en La casa de los famosos Colombia.

El barranquillero ha sido tildado por internautas y algunas celebridades como Yina Calderón y Valentino Lázaro de "aprovechado", entre otros adjetivos adjetivos, donde han destacado que él solo utilizó a Karina García para ganar el reality y promocionar su música.

Además, ha recibido otras críticas en las que han asegurado que él nunca quiso a la influenciadora.

Artículos relacionados Karina García ¡Karina García y Altafulla terminaron! Así lo confirmó la modelo antioqueña

¿Cómo reaccionó Altafulla a las críticas por su ruptura con Karina García?

El artista estuvo en entrevista con Mix, donde habló sobre la situación que ocurrió con Karina García y aprovechó para aclarar por qué no suele responder a quienes lo critican en redes sociales.

"Tengo una carrera, un trabajo como para ponerme a contestar, yo tengo cosas que hacer. Yo sé lo que yo soy, yo sé la relación que tuve con Kari, fue muy bonita y yo de ella solo tengo que decir cosas buenas", expresó.

Al artista lo interrogaron sobre si irá a apoyar a Karina García en el enfrentamiento contra la influenciadora mexicana Karely Ruiz en 'Stream Fighters 4' a lo que él no confirmó su asistencia, pero aclaró que tenía muchos ánimos de acompañarla en ese momento tan importante para ella, pues estuvo en gran parte del proceso de preparación de la paisa para dicha competencia.

Artículos relacionados Altafulla Altafulla se pronunció sobre su ruptura con Karina García en vivo, esto dijo

Por ahora, Karina García no ha reaccionado a las declaraciones que ah ofrecido el cantante en los medios de comunicación sobre su ruptura.

Ambos siguen enfocados en sus respectivos proyectos, con los que espera seguir enamorando a sus millones de fanáticos en redes sociales, que tanto los apoyan, más en esta situación tan mediática, donde cada seguidor le ha expresado su apoyo a su favorito.