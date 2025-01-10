Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Altafulla respondió si hay posibilidad de reconciliación con Karina García

El artista Altafulla habló sobre la posibilidad de volver con Karina García confirmarse su separación.

Altafulla y Karina García
Altafulla sobre reconciliarse con Karina García/Canal RCN

El cantante Altafulla dio a conocer su postura sobre si considera que hay posibilidad de retomar su relación con la influenciadora Karina García.

¿Qué dijo Altafulla sobre volver con Karina García?

El artista fue cuestionado sobre dicha decisión en entrevista con Mix donde le preguntaron si al menos de su parte existía la posibilidad de poder volver con la paisa, a lo que él señaló que para él habían muchas opciones.

Altafulla sobre volver con Karina García

"Por mi lado hay un mundo de posibilidades de todo, no que vuelva, sino de mil cosas más, pero haberlo hecho de esta manera no sé...", señaló.

Explicó que él la cuida mucho a ella y a sí mismo de la polémica debido a la gran exposición mediática que tienen en este momento.

"Yo no solo quiero a Karina, sino todo su entorno, su hogar. Yo tenía mil planes con ella. Me emput* que la gente dice que va a lanzar una canción por estrategia, no, la canción ya estaba y es de amor, me encantaría decir si por estrategia y lanzo un despecho", agregó.

¿Altafulla terminó con Karina García por estrategia de marketing?

Señaló que la canción 'Paila', la cual ha estado promocionando, es la canción más romántica que ha compuesto, pues así era como se estaba sintiendo al lado de Karina García.

Karina y Altafulla no fueron estrategia

Concluyó que él se veía con Karina y nadie más, pero resaltó que respeta la decisión de la paisa.

El barranquillero también detalló que será la última vez que hable de su separación con Karina García por respeto a ella y a lo que tuvieron, donde espera que solo lo interroguen sobre su carrera musical.

En este momento sigue de gira de medios por Colombia promocionando su música, con la que ha tenido gran recibimiento y trabajando en nueva música, con la que espera seguir deleitando a sus fanáticos.

Por su parte, Karina García ha optado por no hablar más de su ruptura con Altafulla pese a la lluvia de preguntas y comentarios que ha recibido sobre el tema.

Mientras tanto sigue entrenando para su enfrentamiento en el ring de boxeo contra Karely Ruiz el próximo 18 de octubre.

