Altafulla regresó a La casa de los famosos y cantó canción dedicada a Karina García

Altafulla estuvo presente en la rueda de prensa de La casa de los famosos Colombia 2026: así fue su regreso.

Ingrid Jaramillo Rojas
Altafulla volvió a La casa de los famosos y sorprendió con canción dedicada a Karina García
Altafulla volvió a La casa de los famosos y sorprendió con canción dedicada a Karina García.

Andrés Altafulla, ganador de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, regresó al afamado reality con una presentación musical en la que recordó a Karina García. El artista sorprendió al interpretar ‘Un coleto como yo’ frente a los nuevos participantes del programa.

¿Cómo fue la presentación musical de Altafulla en La casa de los famosos Colombia 2026?

El ganador de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia estuvo a cargo de la presentación musical para animar a los participantes de la tercera temporada, quienes ingresarán al reality el próximo lunes 12 de enero a las 8:00 p.m. La presentación se realizó este jueves 8 de enero durante el encuentro de los nuevos famosos con los medios de comunicación.

Altafulla reaparece en La casa de los famosos.
Altafulla reaparece en La casa de los famosos.

El video de la presentación fue compartido a través de las historias de la cuenta oficial de Sara Uribe, participante confirmada de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

En medio del show, el joven artista interpretó su icónica canción ‘Un coleto como yo’, tema que compuso y lanzó poco después de su triunfo en el reality. La canción estuvo inspirada en su paso por el programa y en su historia sentimental con Karina García, quien además participó como modelo en el video musical.

Lo cierto es que la presentación de Altafulla no solo despertó la nostalgia entre los seguidores del reality, sino que también marcó el inicio de la expectativa por la nueva temporada de La casa de los famosos Colombia, que promete sorpresas desde su estreno.

¿Sara Uribe fue Team Altafulla en La casa de los famosos Colombia 2025?

Por medio de esta misma red social, Sara Uribe, participante elegida por El Jefe de La casa de los famosos Colombia 2026, sorprendió además con una inesperada confesión en la que reveló que durante la segunda temporada tanto ella como sus fans fueron ‘Team Altafulla’

“En 2025, el team Sara Uribe fue team Altafulla", escribió la modelo”, comentó.

La revelación de Sara Uribe no pasó desapercibida y rápidamente generó reacciones entre los seguidores del reality.

Altafulla volvió a La casa de los famosos y cantó tema que todos relacionan con Karina García
Altafulla volvió a La casa de los famosos y cantó tema que todos relacionan con Karina García.
