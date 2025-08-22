Altafulla podría ponerle ritmo a la entrada de Yina Calderón en Stream Fighters 4

Yina Calderón volvió a causar polémica tras revelar a sus seguidores que Andrés Altafulla podría ser el artista que cante durante su entrada al Stream Fighters 4, previo a su enfrentamiento contra Andrea Valdiri.

¿Altafulla cantará en la entrada de Yina Calderón en Stream Fighters 4?

En un reciente en vivo en sus redes sociales, Yina Calderón reveló, en medio de una conversación con su amigo Junior Florez, que estaría considerando contratar a Andrés Altafulla, ganador de La casa de los famosos Colombia, para que cante durante su entrada al evento de boxeo de Westcol, donde se enfrentará a la barranquillera Andrea Valdiri.

Altafulla podría encender el show de Yina Calderón en Stream Fighters 4. (Foto Canal RCN).

“Sí, existe la posibilidad de que Altafulla cante en mi entrada, ¿ustedes se imaginan?”

Sus palabras generaron todo tipo de reacciones en redes sociales, debido a que Yina y Altafulla no terminaron en buenos términos tras el reality, donde ella llegó a cuestionar incluso su talento musical.

Internautas comentaron que ahora, cuando el artista ha logrado gran reconocimiento nacional gracias a su música, sorprende que Yina quiera tenerlo a su lado, sobre todo en un evento mediático como el Stream Fighters 4.

Artículos relacionados Talento nacional Falleció la periodista Laura Camila Blanco: su novio fue capturado por su muerte

Por ahora, solo queda esperar la confirmación de Yina Calderón sobre si realmente contará con Altafulla para su entrada, mientras los fanáticos siguen debatiendo al respecto.

¿Quiénes se enfrentarán en el Stream Fighters 4?

Los enfrentamientos programados para el Stream Fighters 4, evento origanizado por el streamer colombiano Westcol, son The nino y BYKing, Milica y May Osorio, Criss y Belosmaki, JH de la Cruz y Cristo Rata.

Enfrentamiento Yina vs. Valdiri tendría a Altafulla como artista invitado. (Foto Canal RCN).

Además de estas reconocidas figuras del mundo del entretenimiento digital, los combates que más han sonado en redes sociales son entre la polémica influenciadora Yina Calderón, quien se enfrentará a la bailarina barranquillera Andrea Valdiri.

Así mismo, el enfrentamiento entre la exparticipante de La casa de los famosos Colombia Karina García y la influenciadora mexicana Karealy Ruiz.

Artículos relacionados Epa Colombia Epa Colombia fue trasladada: así reaccionó su prometida Karol Samantha

Todos los enfrentamientos tendrán lugar el próximo 18 de octubre en el Coliseo MedPlus de Bogotá en donde el público podrá presenciar el evento de manera presencial o virtual, pues este será transmitido por medio de la plataforma Kick.