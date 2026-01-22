Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Altafulla impacta al revelar cómo avanza su recuperación tras lesionarse la rodilla: “pasito a pasito”

Altafulla mostró cómo avanza la recuperación de su rodilla tras el incidente que sufrió en pleno show.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Altafulla muestra cómo avanza su recuperación tras lesionarse la rodilla recientemente
Altafulla muestra el estado de su rodilla tras incidente. (Foto: Canal RCN)

El cantante barranquillero Andrés Altafulla sorprendió al revelar una imagen en la que dejó ver cómo sigue su rodilla tras un inesperado incidente durante un reciente show.

¿Qué le pasó a Altafulla que se lesionó la rodilla?

Hace unos días, el mismo cantante confesó a través de sus redes sociales que se había lastimado la rodilla durante una presentación en San Andrés, en la que estuvo a punto de caerse en el escenario.

El momento quedó registrado por varios de los asistentes al evento. En distintos videos se observa el instante en el que el artista pierde el equilibrio, generando preocupación entre quienes presenciaban el show.

Tras el incidente, Altafulla compartió lo que le había ocurrido y aseguró que el dolor era insoportable, lo que provocó una ola de mensajes de apoyo y preocupación por parte de sus seguidores.

Posteriormente, el barranquillero contó que se encontraba viajando nuevamente y mostró un momento en el que su madre lo ayuda a ponerse los jeans, generando de nuevo preocupación por su estado de salud.

¿Cómo avanza la recuperación de Altafulla tras su lesión en el escenario?

Aunque Altafulla no reveló mayores detalles sobre la lesión, una reciente imagen dejó ver el estado de su rodilla, en la que aparece usando un inmovilizador.

Al parecer, recibió asistencia médica y la situación no sería grave, ya que en la fotografía que compartió se le ve en terapia física: “pasito a pasito”, colocó Altafulla para compartir la foto.

Por supuesto que la publicación generó una ola de comentarios en la que le enviaban mensaje de pronta recuperación y corazones de color verde.

Mientras otros internautas se enfocaron en la canción con la que compartió esta imagen. Se trata de una de su autoría, Mi Gyal, en la que muchos elogiaron la letra y dejaron comentarios como: “mi favorita”.

 

