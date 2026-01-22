Altafulla impacta al revelar cómo avanza su recuperación tras lesionarse la rodilla: “pasito a pasito”

El cantante barranquillero Andrés Altafulla sorprendió al revelar una imagen en la que dejó ver cómo sigue su rodilla tras un inesperado incidente durante un reciente show.

Artículos relacionados Talento nacional Reconocida predicadora y creadora de contenido reveló que falleció su bebé: así lo reveló

¿Qué le pasó a Altafulla que se lesionó la rodilla?

Hace unos días, el mismo cantante confesó a través de sus redes sociales que se había lastimado la rodilla durante una presentación en San Andrés, en la que estuvo a punto de caerse en el escenario.

El momento quedó registrado por varios de los asistentes al evento. En distintos videos se observa el instante en el que el artista pierde el equilibrio, generando preocupación entre quienes presenciaban el show.

Artículos relacionados Nicolás Arrieta Ella es la guapa novia de Nicolás Arrieta, participante de La casa de los famosos Colombia

Tras el incidente, Altafulla compartió lo que le había ocurrido y aseguró que el dolor era insoportable, lo que provocó una ola de mensajes de apoyo y preocupación por parte de sus seguidores.

Altafulla muestra el estado de su rodilla tras incidente. (Foto: Canal RCN)

Posteriormente, el barranquillero contó que se encontraba viajando nuevamente y mostró un momento en el que su madre lo ayuda a ponerse los jeans, generando de nuevo preocupación por su estado de salud.

¿Cómo avanza la recuperación de Altafulla tras su lesión en el escenario?

Aunque Altafulla no reveló mayores detalles sobre la lesión, una reciente imagen dejó ver el estado de su rodilla, en la que aparece usando un inmovilizador.

Artículos relacionados La Segura La Segura responde a las críticas por no poder comprar un apartamento y aclara su situación

Al parecer, recibió asistencia médica y la situación no sería grave, ya que en la fotografía que compartió se le ve en terapia física: “pasito a pasito”, colocó Altafulla para compartir la foto.

Altafulla muestra el estado de su rodilla tras incidente. (Foto: Canal RCN)

Por supuesto que la publicación generó una ola de comentarios en la que le enviaban mensaje de pronta recuperación y corazones de color verde.

Mientras otros internautas se enfocaron en la canción con la que compartió esta imagen. Se trata de una de su autoría, Mi Gyal, en la que muchos elogiaron la letra y dejaron comentarios como: “mi favorita”.