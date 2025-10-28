Altafulla demuestra con emotivo video el amor que siente por su papá, ¿qué hizo?

Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Altafulla
Altafulla demuestra con emotivo video el amor que siente por su papá | Foto del Canal RCN.

El cantante Andrés Altafulla, ganador de La casa de los famosos Colombia 2025, se encuentra enfocado en su carrera musical, aunque también llama la atención la manera en la que siguió con su vida tras terminar la relación que tenía con la influencer Karina García.

¿Qué es de la vida de Altafulla?

A través de redes sociales, Altafulla ha venido mostrando parte de su vida desde que se encuentra soltero. Por ejemplo, dio a conocer que amobló su hogar y su familia ha sido una apoyo sumamente importante.

Asimismo, sigue trabajando en la creación de música debido a que algo que anhela es crecer en su carrera como cantante.

Altafulla
Altafulla equipó su nuevo hogar | Foto del Canal RCN.

Sin embargo, otros de los contenidos es junto a las personas que ama, siendo una de ellas su papá. Por esta razón, el artista enamoró al compartir un emotivo video junto al hombre que le dio la vida.

¿Cuál es el emotivo video de Altafulla con su papá?

Altafulla ha sido enfático en que su papá es parte esencial de su proyecto de vida. El señor, quien se parece al ganador de La casa de los famosos, ha buscado que su hijo sea feliz.

Entonces, el artista barranquillero no desaprovecha cada momento que puede compartir con su papá, a la vez que no le da pena manifestar el amor que siente por él a través de las plataformas de interacción social.

En el video, Altafulla se acercó a abrazar a su papá y aseguró que hay algo que el dinero no puede comprar: el amor. Este es emotivo clip:

Los internautas reaccionaron al video de Altafulla con su señor padre. Desde que estuvo en La casa de los famosos, el barranquillero expresó que el respeto por su mamá y papá siempre ha prevalecido, aunque a veces no estén de acuerdo con él.

Altafulla
Andrés Altafulla siempre enaltece a sus papás | Foto del Canal RCN.

Por este motivo, los seguidores y usuarios digitales consignaron puntos de vista como: "Toda la vida he dicho que él es buen hijo", "Él sabe lo que es una familia porque viene de una familia funcional", "Desde hace años sigo a Alti y siempre he visto que es un amor con sus padres", entre otros.

 

