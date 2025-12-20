Altafulla conmueve con sus emotivas palabras de cumpleaños: "Este ha sido un año increíble"

El cantante y ganador de La casa de los famosos Colombia, Altafulla, emocionó a sus seguidores con un sentido anuncio.

Altafulla cumple 33 años y asegura que ha sido un año increíble. (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Altafulla en agradecimiento a sus cumpleaños?

Aprovechó sus redes sociales para agradecer a todas las personas que lo han felicitado en su cumpleaños.

Además, expresó que como está de cumpleaños quiere compartir esa bendición con alguien que lo necesite, por lo que recorrerá las calles de Barranquilla en busca del afortunado o afortunada que recibirá su gesto.

Altafulla aseguró que este ha sido un año increíble en su vida. No es para menos. Su triunfo en La casa de los famosos le dio una visibilidad que impulsó su carrera como cantante, la cual sigue en ascenso.

Para él, este año marcó el inicio del cumplimiento de sus sueños y lo reafirmó como una figura emergente dentro del entretenimiento colombiano.

“Este ha sido un año pa mí increíble”, expresó Altafulla en su publicación.

El artista pasó de ser conocido en ciertos círculos musicales a convertirse en un nombre familiar para miles de colombianos.

La exposición mediática le permitió mostrar su talento y conectar con un público más amplio, que ahora lo sigue fielmente en cada paso de su carrera.

Desde entonces, Altafulla ha trabajado en consolidar su propuesta musical, lanzando nuevos temas y presentándose en diferentes escenarios.

El cantante ha dejado claro que su objetivo no es solo crecer en la industria, sino también devolver a la comunidad parte de lo que ha recibido.

¿Qué mensaje le dejó Altafulla a su comunidad digital por el apoyo que ha recibido?

Altafulla también aprovechó para enviar un mensaje de amor a su comunidad digital, recordando que todo lo que ha logrado es gracias al apoyo constante de quienes lo siguen.

Aunque no reveló todos los detalles de lo que planea hacer, aseguró que lo importante es que cada acción nace del corazón.

Su cumpleaños se convierte en una oportunidad para compartir, agradecer y demostrar que el verdadero triunfo está en mantenerse fiel a sus valores.

Incluso este año, Altafulla se presentó en Megaland, uno de los festivales de música con mayor trayectoria y relevancia en Colombia.

Allí compartió escenario con grandes artistas nacionales e internacionales, consolidando su lugar dentro de la escena musical y demostrando que su talento tiene la fuerza suficiente para brillar en eventos de gran magnitud.

La experiencia en Megaland fue un punto de inflexión para proyectar su carrera hacia nuevos horizontes.