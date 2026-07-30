Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Alexa Torrex sorprendió al aparecer con drástico cambio de look: ¡parece otra persona!

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Alexa Torrex, causó revuelo con su nuevo estilo gótico.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Alexa Torrex sorprendió con nuevo estilo
Alexa Torrex sorprendió al aparecer con cabello negro y tatuada. (Fotos Canal RCN e IA)

La creadora de contenido Alexa Torrex volvió a captar la atención de sus seguidores luego de mostrar un radical cambio de imagen en sus redes sociales.

Artículos relacionados

¿Cuál es el nuevo look y aspecto de Alexa Torrex?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia 3 siempre se ha caracterizado por su personalidad extrovertida y por no tenerle pena a nada.

Precisamente, Alexa Torrex volvió a demostrar esto en la jornada del 30 de julio cuando decidió cambiarse el look por completo y salir así a la calle.

La cantante compartió en sus historias de Instagram su nuevo estilo gótico en el que cambió su pelo morado por un tono oscuro, maquillaje negro y varios tatuajes.

Recordemos que, Alexa siempre se caracterizó dentro de La casa de los famosos Colombia por probar nuevos estilos y arriesgarse a constantes cambios de look.

Alexa Torrex habló de su estado de salud y encendió las alarmas entre sus seguidores
Alexa Torrex sorprendió con nuevo look. (Foto Canal RCN).

Artículos relacionados

¿Qué reacciones provocó el nuevo look y estilo de Alexa Torrex?

Alexa Torrex frente a este nuevo estilo aseguró que lo había hecho por decisión propia y que, al salir a la calle no la habían reconocido.

Si vieron por ahí una gótica con esos tatuajes, piercing y esa ropa negra era yo, pero pasé por desapercibida y soporten.


La influenciadora decidió grabar la reacción de algunos amigos y conocidos al verla llegar así.

Uno de sus seres queridos al verla así quedó paralizado y le aseguró que no la reconoció si no solo por su voz, asimismo, otra mujer le aseguró que con ese estilo se veía con aspecto de mala.

Como era de esperarse en redes sociales el nuevo estilo de Alexa Torrex no pasó por desapercibido y hubo opiniones divididas, ya que algunos le aseguraron que sí se veía irreconocible, mientras otros le expresaron que con el cabello negro se veía atractiva.

Cabe resaltar que, hasta el momento la influenciadora no ha confirmado si vaya a seguir utilizando este look gótico o si solo se trató de algo momentáneo para un contenido específico.

Días atrás la influenciadora había sido noticia por su encuentro con la cantante Fariana, quien por muchos años fue su inspiración en la música y por quien usa el cabello morado.

Alexa Torrex y Fariana se conocieron
Alexa Torrex y Fariana se conocieron y así reaccionaron. (AFP: Jaydee Lee)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Aida Victoria Merlano sobre su hijo Aída Victoria Merlano

Aída Victoria Merlano reveló tierna foto de su infancia y sorprende con el parecido con su hijo

Aída Victoria Merlano se sumó a la tendencia "Mini You" y desempolvó tierna foto suya de pequeña.

Karina García protagonizó incómodo momento al intentar decir el nombre de Kris R Karina García

Karina García dejó en evidencia que no se sabe el nombre de Kris R: el video es viral

Karina García se viralizó en redes por video en donde la exponen por no saber el nombre del padre de su tercer hijo.

Karol G recibió críticas por la portada de su nuevo álbum: usuarios encontraron un gran parecido Karol G

¿Karol G se copió de una famosa cantante? Su nuevo álbum desató comparaciones en redes

La cantante presentó el nombre y la portada de su próximo álbum, pero la imagen generó comparaciones entre usuarios en redes sociales.

Lo más superlike

Conoce al guapo esposo de Julieta Piñeres que es un destacado empresario: ¿quién es? MasterChef Celebrity Colombia

Conoce al guapo esposo de Julieta Piñeres que es un destacado empresario: ¿quién es?

Él es Maurizio Mancini, el guapo esposo de Julieta Piñeres con quien tiene una hija y ha cautivado en redes sociales.

La Segura confesó que los neuroestimuladores no le dieron los resultados esperados. La Segura

¿Para qué sirven los neuroestimuladores que le pusieron a La Segura y cómo funcionan en el cuerpo?

karol g en concierto Karol G

Karol G vivió incómodo momento con fan en pleno concierto: la seguridad tuvo que intervenir

Duelo en la televisión, falleció reconocido actor de manera inesperada: así se confirmó Talento internacional

Duelo en la televisión, falleció reconocido actor de manera inesperada: así se confirmó

Karely Ruíz se pronunció tras incidente en su casa. Talento internacional

Karely Ruíz se pronunció tras sufrir impactante robo en su casa: ¿salió ilesa?