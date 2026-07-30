Alexa Torrex sorprendió al aparecer con drástico cambio de look: ¡parece otra persona!

La creadora de contenido Alexa Torrex volvió a captar la atención de sus seguidores luego de mostrar un radical cambio de imagen en sus redes sociales.

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¿Cuál es el nuevo look y aspecto de Alexa Torrex?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia 3 siempre se ha caracterizado por su personalidad extrovertida y por no tenerle pena a nada.

Precisamente, Alexa Torrex volvió a demostrar esto en la jornada del 30 de julio cuando decidió cambiarse el look por completo y salir así a la calle.

La cantante compartió en sus historias de Instagram su nuevo estilo gótico en el que cambió su pelo morado por un tono oscuro, maquillaje negro y varios tatuajes.

Recordemos que, Alexa siempre se caracterizó dentro de La casa de los famosos Colombia por probar nuevos estilos y arriesgarse a constantes cambios de look.

Alexa Torrex sorprendió con nuevo look. (Foto Canal RCN).

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¿Qué reacciones provocó el nuevo look y estilo de Alexa Torrex?

Alexa Torrex frente a este nuevo estilo aseguró que lo había hecho por decisión propia y que, al salir a la calle no la habían reconocido.

Si vieron por ahí una gótica con esos tatuajes, piercing y esa ropa negra era yo, pero pasé por desapercibida y soporten.



La influenciadora decidió grabar la reacción de algunos amigos y conocidos al verla llegar así.

Uno de sus seres queridos al verla así quedó paralizado y le aseguró que no la reconoció si no solo por su voz, asimismo, otra mujer le aseguró que con ese estilo se veía con aspecto de mala.

Como era de esperarse en redes sociales el nuevo estilo de Alexa Torrex no pasó por desapercibido y hubo opiniones divididas, ya que algunos le aseguraron que sí se veía irreconocible, mientras otros le expresaron que con el cabello negro se veía atractiva.

Cabe resaltar que, hasta el momento la influenciadora no ha confirmado si vaya a seguir utilizando este look gótico o si solo se trató de algo momentáneo para un contenido específico.

Días atrás la influenciadora había sido noticia por su encuentro con la cantante Fariana, quien por muchos años fue su inspiración en la música y por quien usa el cabello morado.