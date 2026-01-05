Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Alexa Torrex se encontró con Sara Uribe y se le declaró rumbo a La casa de los famosos Colombia 2026

Alexa Torrex expuso a Sara Uribe, ambas se cruzaron en el Canal RCN por La casa de los famosos Colombia 2026.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Alexa Torrex, Sara Uribe
Alexa Torrex se encontró con Sara Uribe y se le declaró rumbo a La casa de los famosos Colombia 2026 | Foto del Canal RCN.

La casa de los famosos Colombia 2026 tiene nueva participante, se trata de la modelo y empresaria Sara Uribe.

Al hacerse el anuncio de la exprotagonista de novela, otros participantes del reality del Canal RCN reaccionaron. Por ejemplo, la influencer Alexa Torrex se cruzó con Sara Uribe y compartió un video en sus redes sociales.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la confesión de Alexa Torrex a Sara Uribe, ambas de La casa de los famosos Colombia?

Sara Uribe estuvo en las instalaciones del Canal RCN, lugar en el que también se encontraba Alexa Torrex. Al estar juntas, la influenciadora manifestó la admiración que siente por la modelo antioqueña.

"Yo voy a confesar la verdad, yo era fan de esta mujer (Sara Uribe). Es más, tú no lo sabes, pero me firmaste un autógrafo en Cúcuta", reveló Torrex.

Enseguida, en la historia de Instagram apareció Sara Uribe, quien reaccionó positivamente y desde el agradecimiento; de hecho, aprovechó para lanzar un chiste diciéndole a Alexa que le va a quedar debiendo plata por su cumplido.

Sara Uribe
Sara Uribe desata una ola de reacciones al revelarse su participación en La casa de los famosos 2026 | Foto del Canal RCN.

Alexa Torrex manifestó el placer que tiene por compartir La casa de los famosos Colombia con Sara Uribe, aunque también lanzó una advertencia en el sentido de que comunicó que espera no vayan a haber fuertes enfrentamientos entre ellas.

"Esta vez no llevo extensiones", contestó Sara Uribe.

Artículos relacionados

¿Por qué Sara Uribe es fuerte en La casa de los famosos Colombia 2026?

Alexa dejó claro que admira a Sara, quien desde ahora se convierte en su rival para La casa de los famosos Colombia 2026, la cual abrirá sus puertas el lunes 12 de enero a las 8:00 p.m. por el Canal RCN.

La revelación de Sara Uribe como habitante confirmada para La casa de los famosos Colombia 2026 hizo que se incrementara la competencia y, por ende, las expectativas del público.

Artículos relacionados

Sara Uribe, quien es exprotagonista de novela y una de las colombianas más seguidas en redes sociales, es muy querida, de modo que se convirtió en uno de los 'pesos pesados' del formato de convivencia que está a punto de estrenarse, presentado por Carla Giraldo y Marcelo Cezán.

La casa de los famosos Colombia 2026 EN VIVO 24/7 en la app del Canal RCN. Clic aquí.

Sara Uribe
Sara Uribe creó video con IA para La casa de los famosos Colombia | Foto del Canal RCN.
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Paola Jara revela su increíble figura a un mes de convertirse en mamá Paola Jara

Paola Jara sorprendió al mostrar su figura tras un mes de haber dado a luz

Paola Jara reapareció en redes sociales y mostró cómo luce su figura a un mes de haber dado a luz.

Johanna Fadul posa a la cámara sonriente. Johanna Fadul

Johanna Fadul sorprende con radical decisión sobre su cuerpo antes de entrar a La casa de los famosos

La actriz Johanna Fadul contó detalles del procedimiento con el que promete dar sorpresas en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Paola Jara comparte la jornada de vacunas de su hija y conmueve Paola Jara

Paola Jara conmueve al mostrar un momento sensible con su pequeña hija Emilia

Paola Jara compartió un momento sensible con su hija Emilia que despertó empatía entre padres en redes.

Lo más superlike

Sara Uribe reveló cuál será su look en La casa de los famosos Colombia 3 Sara Uribe

Sara Uribe mostró como luce recién levantada: así se vería en La casa de los famosos 3

Sara Uribe reveló cuál será su look en La casa de los famosos Colombia 3, reality que se estrena el 12 de enero por Canal RCN.

Influencer falleció tras someterse a un procedimiento estético Viral

Influencer falleció a los 38 años tras someterse a un procedimiento estético

la serenata que Christian Nodal le dedicó a Ángela Aguilar en medio de rumores. Christian Nodal

Christian Nodal le canta a Ángela Aguilar y silencia rumores de traición

El dusting powder es un polvo corporal que absorbe humedad y deja sensación fresca. Salud y Belleza

¿Qué es el dusting powder? El truco de las abuelas para oler rico todo el día

Jhony Rivera llegó de sorpresa al concierto de Andy Rivera en el Parque Nariño, en Pasto. Jhonny Rivera

Jhony Rivera sorprendió a Andy Rivera al aparecer disfrazado en su concierto en Pasto