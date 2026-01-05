Alexa Torrex se encontró con Sara Uribe y se le declaró rumbo a La casa de los famosos Colombia 2026

La casa de los famosos Colombia 2026 tiene nueva participante, se trata de la modelo y empresaria Sara Uribe.

Al hacerse el anuncio de la exprotagonista de novela, otros participantes del reality del Canal RCN reaccionaron. Por ejemplo, la influencer Alexa Torrex se cruzó con Sara Uribe y compartió un video en sus redes sociales.

Artículos relacionados Andrea Valdiri Luto en la familia Valdiri Sepúlveda: en pleno inicio de año tuvieron que decir adiós a ser especial

¿Cuál fue la confesión de Alexa Torrex a Sara Uribe, ambas de La casa de los famosos Colombia?

Sara Uribe estuvo en las instalaciones del Canal RCN, lugar en el que también se encontraba Alexa Torrex. Al estar juntas, la influenciadora manifestó la admiración que siente por la modelo antioqueña.

"Yo voy a confesar la verdad, yo era fan de esta mujer (Sara Uribe). Es más, tú no lo sabes, pero me firmaste un autógrafo en Cúcuta", reveló Torrex.

Enseguida, en la historia de Instagram apareció Sara Uribe, quien reaccionó positivamente y desde el agradecimiento; de hecho, aprovechó para lanzar un chiste diciéndole a Alexa que le va a quedar debiendo plata por su cumplido.

Sara Uribe desata una ola de reacciones al revelarse su participación en La casa de los famosos 2026 | Foto del Canal RCN.

Alexa Torrex manifestó el placer que tiene por compartir La casa de los famosos Colombia con Sara Uribe, aunque también lanzó una advertencia en el sentido de que comunicó que espera no vayan a haber fuertes enfrentamientos entre ellas.

"Esta vez no llevo extensiones", contestó Sara Uribe.

¿Por qué Sara Uribe es fuerte en La casa de los famosos Colombia 2026?

Alexa dejó claro que admira a Sara, quien desde ahora se convierte en su rival para La casa de los famosos Colombia 2026, la cual abrirá sus puertas el lunes 12 de enero a las 8:00 p.m. por el Canal RCN.

La revelación de Sara Uribe como habitante confirmada para La casa de los famosos Colombia 2026 hizo que se incrementara la competencia y, por ende, las expectativas del público.

Artículos relacionados La toxi costeña Hija de La Toxi costeña estalla y enfrenta a quienes arremeten contra su mamá, ¿qué dijo?

Sara Uribe, quien es exprotagonista de novela y una de las colombianas más seguidas en redes sociales, es muy querida, de modo que se convirtió en uno de los 'pesos pesados' del formato de convivencia que está a punto de estrenarse, presentado por Carla Giraldo y Marcelo Cezán.

La casa de los famosos Colombia 2026 EN VIVO 24/7 en la app del Canal RCN. Clic aquí.