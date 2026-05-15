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Alexa Torrex hizo polémica confesión sobre excompañeros de La casa de los famosos: esto dijo

Alexa Torrex se fue con toda y, fiel a su estilo directo, habló sobre algunos de sus excompañeros de La casa de los famosos Colombia.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia.
Alexa Torrex reveló los nombres de los excompañeros que no quiere encontrarse. Foto | Canal RCN.

Alexa Torrex, exparticipante de La casa de los famoso Colombia, recientemente acaparó la atención en redes sociales tras revelar los nombres de los excompañeros del reality de convivencia que no desea volver a encontrarse.

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¿Qué dijo Alexa Torrex sobre sus excompañeros de La casa de los famosos Colombia?

Las declaraciones de la exparticipante de esta tercera temporada se dieron en medio de una entrevista que concedió al programa 'Qué Toxicos', espacio en el que fue interrogada por La Toxi Costeña (Cindy Ávila) para conocer con cuáles de sus excompañeros esperan no tener que coincidir.

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"Yuli, Juanse, sería Eidevin, los que celebraron mi salida y espero a ver cómo salen los demás, porque en estos momentos te diría que una Mariana pero hay que mirar y es que es una persona con la que yo no conectaría, me entiendes...", dijo la joven cucuteña.

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Según lo explicó la creadora de contenido, ella prefiere rodearse de personas que se muestran tal cual y como son, sin máscaras, sin filtros, poniendo como ejemplo a La Toxi, a quien le dijo lo siguiente:

"Prefiero conectar contigo porque a pesar de que eres una persona vulg4r y gr0sera, se ve que es real, que es lo que es, a personas que son, 'yo no soy así'", agregó Alexa.

¿Con qué participantes Alexa Torrex no quiere volver a encontrarse?

Durante la misma conversación, la cucuteña aseguró que, contrario a lo que muchos creerían, considera que Lady Noriega tuvo una gran participación, pues desde su punto de vista fue una mujer que "hizo más que muchos" y en su caso tiene la capacidad de reconocer el mérito de una persona que ingresó para aportarle algo al programa, "Así sea que haya ido a tirarme, que hayamos tenido encontrones", mencionó.

Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia.
Alexa Torrex hizo sorpresiva revelación sobre La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

Incluso, la exhabitante de la casa más famosa del país, contó que, para muchos, ha sido una gran sorpresa que ella se refiera de manera positiva sobre Karola, por lo que aseguró que, siempre ha dicho que la barranquillera era una de sus finalistas de esta tercera edición del programa.

Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia.
Alexa Torrex dice a quién no quiere encontrarse de La casa de los famosos. Foto | Canal RCN.
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