Alexa Torrex habría insinuado robo de pertenencias en su casa por parte de Jhorman Toloza

Alexa Torrex volvió a generar comentarios en redes sociales tras compartir un mensaje con el que habría dejado entrever que Jhorman Toloza no solo causó daños en su vivienda, sino que además algunas de sus pertenencias habrían aparecido en el nuevo hogar del creador de contenido.

¿Jhorman Toloza se llevó pertenencias de Alexa Torrex tras mudarse de su casa?

Durante la tarde de este lunes 11 de mayo, Alexa Torrex sorprendió a sus cientos de seguidores al compartir un curioso mensaje que generó diversas reacciones.

Alexa Torrex denunció daños en su vivienda (Foto Canal RCN)

En medio de su polémica separación con Jhorman Toloza, la creadora de contenido habría insinuado que él no solo retiró sus pertenencias del hogar que compartían, sino que también se habría llevado algunos de sus objetos de color morado.

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A través de una selfie desde su vehículo, Alexa Torrex hizo referencia indirecta a la mudanza de su exprometido y, al parecer, a las recientes declaraciones en las que él habló sobre lo bien que le ha ido económicamente desde la separación. Según expresó, si Jhorman solo se llevó sus cosas, no tendría por qué haber objetos morados en su nuevo apartamento.

“Si solo llevó sus cosas, ¿por qué tiene cosas moradas en el apartamento?”

El mensaje fue interpretado por los internautas como una indirecta hacia Jhorman Toloza, quien en los últimos días ha presumido de su nueva vida de soltero y de su estabilidad económica.

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Hasta el momento, Jhorman Toloza no se ha pronunciado sobre las insinuaciones de Alexa Torrex. Sin embargo, las publicaciones de ambos continúan dando de qué hablar entre sus seguidores, quienes siguen atentos a cada detalle de esta mediática separación.

¿Alexa Torrex sigue viviendo en el lugar que compartía con Jhorman Toloza?

Vale la pena recordar que, tras ser eliminada de La casa de los famosos Colombia y regresar a la vida real, Alexa Torrex tomó la decisión de no continuar viviendo en el que alguna vez fue su hogar junto a Jhorman Toloza.

Alexa Torrex anució acciones legales en contra de su expareja, Jhorman Toloza. (Foto Canal RCN)

Por el contrario, la creadora de contenido y cantante se mudó a la casa de sus padres, donde ha permanecido refugiada durante este difícil momento de su vida, mientras continúa apoyando a Tebi Bernal y Alejandro Estrada dentro de la competencia.