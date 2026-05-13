¿Alexa Torrex conocía a Tebi antes de La casa de los famosos? Esto le confesó a Nicolás Arrieta

La eliminación de Alexa Torrex de La casa de los famosos Colombia sigue generando conversación en redes sociales. La creadora de contenido llamó la atención en redes sociales al protagonizar especulaciones relacionadas con Tebi Bernal.

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¿Por qué decían que Alexa Torrex y Tebi Bernal se conocían hace tiempo?

Durante una emisión de Buen día, Colombia, Nicolás Arrieta contó que tuvo la oportunidad de hablar con Alexa Torrex después de su salida de La casa de los famosos Colombia. Allí se refirió a los comentarios que surgieron en redes sociales sobre una supuesta cercanía previa entre Alexa y Tebi Bernal.

Los rumores comenzaron luego de que se viralizara una fotografía en la que aparecían Alexa, Jhorman —su expareja— y Tebi Bernal en un mismo espacio. Algunos fans señalaron que el lugar donde estaban parecía corresponder a un reality, situación que aumentó las especulaciones sobre una posible relación previa entre ellos.

A partir de la imagen, varios internautas afirmaron que el acercamiento entre Alexa y Tebi dentro del programa habría sido parte de una estrategia planeada desde antes del ingreso al reality. Incluso, algunos comentarios mencionaban que Jhorman tendría conocimiento de la situación.

Sin embargo, hasta el momento no existe evidencia que confirme esas versiones que circularon en plataformas digitales.

En redes circulan rumores sobre Alexa Torrex y Tebi Bernal / (Fotos del Canal RCN)

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¿Alexa Torrex y Tebi se conocían desde antes de La casa de los famosos Colombia?

Según contó Nicolás Arrieta en el programa del Canal RCN, Alexa Torrex le aclaró directamente lo sucedido con la fotografía que generó conversación en redes.

De acuerdo con lo mencionado por el creador de contenido, Alexa aseguró que no conocía a Tebi Bernal antes de participar en La casa de los famosos Colombia. También explicó que en aquella ocasión únicamente coincidieron en el mismo lugar, pero que no llegaron a conversar ni a establecer una relación cercana.

A partir de ello, los internautas empezaron a afirmar que este sería un indicio de que el shippeo que surgió en el reality, no sería más que una estrategia organizada con Jhorman de por medio.

De acuerdo con lo mencionado por Arrieta, Alexa le aseguró que no conocía a Tebi Bernal antes de participar en La casa de los famosos Colombia. También explicó que en aquella ocasión únicamente coincidieron en el mismo lugar, pero que no llegaron a conversar ni a establecer una relación cercana.

Además de referirse a esos rumores, Nicolás Arrieta reveló que Alexa Torrex también habló sobre la situación que enfrentó tras salir del reality. Según explicó, la cantante habría tomado acciones legales relacionadas con los daños que encontró en su vivienda y algunos objetos que, presuntamente, desaparecieron de su hogar.

Cabe recordar que, luego de abandonar el programa, Alexa comentó en redes sociales que encontró afectaciones en su apartamento. A través de un video, la creadora de contenido llamó la atención al revelar el momento exacto en el que encontró lo sucedido.

En ese momento, varios usuarios relacionaron lo ocurrido con Jhorman, su expareja, aunque hasta ahora no se conocen declaraciones detalladas sobre el caso.