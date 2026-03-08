Alejandro Riaño y Carlota Ackerman, su pareja, revelan cuál es su diferencia de edad

La relación entre Alejandro Riaño y su pareja, Carlota Ackerman, ha generado conversación en redes luego de que se conociera la diferencia de edad entre ambos, un detalle que varios internautas no pasaron por alto.

¿Quién es la novia de Alejandro Riaño?

La novia actual de Alejandro Riaño es Carlota Ackerman, una joven modelo, creadora de contenido y empresaria nacida en Valledupar.

Su relación se hizo pública en agosto de 2025 y los fans afirman que se muestran muy estables. Carlota compartió detalles sobre cómo nació el romance, aclarando que "nunca fueron amigos" y que Riaño le pidió que fuera su novia apenas 10 días después de su primera cita.

Ella es Carlota Ackerman, novia de Alejandro Riaño / (Foto de Canal RCN y Freepik)

Además de ser modelo e influencer, Carlota trabaja junto al comediante, siendo un apoyo clave en sus proyectos profesionales.

¿Qué ha dicho Alejandro Riaño sobre su relación con Carlota Ackerman?

Alejandro Riaño ha revelado varios detalles sobre lo que significa su vida junto a Carlota Ackerman. A través de sus redes sociales y algunas entrevistas, ha destacado que se siente en un momento de mucha tranquilidad. Ha descrito su relación como un proceso lleno de admiración mutua.

Alejandro Riaño presume su relación con Carlota Ackerman / (Foto del Canal RCN)

Alejandro ha mencionado que valora mucho tener a alguien que entienda su ritmo de trabajo y aporte creativamente a sus proyectos.

En algunos momentos, ante comentarios en redes sociales sobre la diferencia de edad o la rapidez de su noviazgo tras su divorcio, Alejandro ha defendido su derecho a ser feliz y a vivir su vida privada sin seguir los tiempos impuestos por la opinión pública.

¿Cuántos años se llevan Alejandro Riaño y Carlota Ackerman, su novia?

A través de sus redes sociales, la modelo llamó la atención al responder varias dudas de sus seguidores en una dinámica de preguntas y respuestas. Tras ser cuestionada sobre sus orígenes, Carlota reveló que es originaria de Valledupar y que tiene 22 años de edad.

Su respuesta no pasó desapercibida en redes sociales, donde destacaron la diferencia de edad que mantiene con Alejandro Riaño, quien, según afirman, tiene 40 años.

La brecha de 18 años entre ambos no tardó en generar conversación por parte de los internautas que comentaron el tema y compartieron sus opiniones sobre la relación.