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Alejandro Estrada reveló su marcador para el partido de Colombia contra RD Congo: ¿le atinará?

El ganador de La casa de los famosos Colombia 2026 sorprendió al publicar un video sobre su predicción del marcador

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Alejandro Estrada
Alejandro estrada predijo el marcador del partido de Colombia contra RD. Congo (Fotos de Canal RCN y AFP/Leonardo Fernandez)

El ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, Alejandro Estrada, sorprendió a sus seguidores al revelar cuál es su marcador para el partido de Colombia contra República del Congo

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¿Cuándo es el partido de Colombia contra República del Congo en el Mundial?

La Selección Colombia tuvo la oportunidad de clasificar al Mundial 2026, que se está llevando a cabo en Canadá, Estados Unidos y México. En esta oportunidad, la Tricolor comparte el Grupo K con Portugal, República del Congo y Uzbekistán.

El debut del equipo fue el pasado miércoles 17 de junio contra Uzbekistán, donde el resultado quedó en una victoria para la Tricolor de 3 – 1. A medida que el torneo ha avanzado, los otros equipos del grupo se han enfrentado entre ellos, para determinar quiénes serán los que pasen a la siguiente fase: dieciseisavos de final

Participación de Colombia en el Mundial
Partido de Colombia contra República del Congo (Foto de AFP/YURI CORTEZ)

Es por ello que, Colombia tendrá que enfrentar a República del Congo el 23 de junio en el Estadio Guadalajara, en México. La expectativa de los colombianos es alta, ya que actualmente quien se encuentra de primer lugar en el Grupo K, es Portugal.

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¿Cuál fue el marcador que predijo Alejandro Estrada?

Alejandro Estrada es el ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia. Además de ser un reconocido actor, modelo y creador de contenido, Alejandro ha confesado en varias entrevistas ser fanático del fútbol y, por supuesto, de la Selección Colombia.

Varios de los seguidores del actor han quedado sorprendidos por su amplio conocimiento sobre el fútbol. De hecho, en múltiples ocasiones le han hecho preguntas relacionadas con la historia de los Mundiales y él ha logrado responder correctamente la mayoría de ellas, aportando detalles sobre jugadores, fechas, resultados, fichajes y otros datos que demuestran su pasión por este deporte.

Alejandro Estrada habló de fútbol
Alejandro Estrada es muy fanático del fútbol y la Selección Colombia (Foto de Canal RCN)

Recientemente, Alejandro Estrada ha compartido en sus redes sociales varios contenidos relacionados con el Mundial 2026, mostrando su apoyo incondicional a la Selección Colombia y sumándose a las tendencias virales que ha dejado el torneo.

Es por ello que, apenas hace unas horas, reveló cuál es su marcador para el partido de la Tricolor contra República Democrática del Congo, apostándole a un 2 – 1 a favor de Colombia.

En el texto que acompañaba la publicación, el actor afirmó que en una ocasión ya le había atinado al marcador e invitó a sus seguidores a comentar sus propios marcadores.

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