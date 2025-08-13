Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Alejandro Estrada confiesa si prefiere estar en una relación o soltero: ¿qué dijo?

El actor Alejandro Estrada confesó en el programa de ‘Buen Día, Colombia’ acerca de su postura al estar soltero o en una relación.

Alejandro Estrada
¿Qué opina Alejandro Estrada de la soltería? | Foto: Canal RCN

El reconocido actor Alejandro Estrada ha sido tema de conversación mediática por parte de sus seguidores al confirmar en las últimas semanas la ruptura de su relación con la periodista de Noticias RCN Dominica Duque, tras confirmar esta noticia de manera pública.

Además, Alejandro ha acaparado la atención de sus seguidores al estar en una entrevista recientemente en el programa de ‘Buen Día, Colombia’ del Canal RCN, donde confirmó varios de sus proyectos actuales y cómo ha llevado este nuevo ciclo de su vida.

Alejandro Estrada confirma si prefiere estar en una relación o soltero

La reciente entrevista que tuvo Alejandro en el programa abrió su corazón de manera pública, pues dijo con seguridad que está atravesando por una nueva etapa de su vida, luego de su reciente ruptura con Dominica. También, reflejó que está sumamente orgulloso de todo el crecimiento personal y profesional que ha tenido en su vida.

Con base en esto, la presentadora Sandra Bohórquez le hizo una serie de preguntas rápidas acerca de su trayectoria profesional y una de las que más destacó fue la de la etapa que están viviendo en estos momentos de su vida, preguntándole: “¿Prefieres estar soltero o en una relación”, a lo que de inmediato expresó:

“Actualmente, podría decir que prefiero estar soltero, después de una relación”, detalló Alejandro durante la entrevista.

Sin duda, sus palabras confirmaron que el actor está atravesando por un importante momento de superación personal al disfrutar las nuevas etapas que tiene en la actualidad, destacando en sus proyectos profesionales.

¿Cómo supera Alejandro Estrada una ‘tusa’, luego de una ruptura amorosa?

Cabe destacar que Alejandro ha demostrado que no solo tiene habilidades para la cocina, actuación o presentación, sino que también, compartió durante la entrevista bases importantes para superar una ruptura amorosa.

Entre las palabras que más acapararon la atención fueron acerca del descubrimiento personal que ha tenido en sí mismo. Otro punto clave se trata acerca de no “culpabilizar” e ir a terapia para superar las rupturas de la mejor manera para aprender de todas las posturas que se pueden tener antes y después de una larga relación.

