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Alejandra Salguero, ex de Tebi, se dejó ver trabajando junto a llamativo y talentoso hombre

Alejandra Salguero se dejó ver muy sonriente mientras se encontraba trabajando junto a un llamativo y muy talentoso hombre.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Alejandra Salguero sorprendió al dejarse ver junto a talentoso y llamativo hombre
Alejandra Salguero sorprendió al dejarse ver junto a talentoso y llamativo hombre. (Foto Canal RCN).

Semanas después de que la relación entre Tebi Bernal y Alexa Torrex tomara fuerza dentro de La casa de los famosos Colombia, Alejandra Salguero, exnovia del participante, ha seguido activa en redes y enfocada en su trabajo. Recientemente participó en una campaña publicitaria en la que se le vio compartiendo con su fotógrafo y otras modelos.

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¿Con quién fue vista trabajando Alejandra Salguero en su más reciente proyecto?

En los últimos días, Alejandra Salguero ha sido tema de conversación en redes sociales a raíz de las acciones que su expareja Tebi Bernal ha tenido dentro de La casa de los famosos Colombia con Alexa Torrex, quien reingresó temporalmente para compartir una cena romántica junto a él.

Alejandra Salguero rompió el silencio tras el encuentro entre Alexa y Tebi
Alejandra Salguero habló tras la cena entre Alexa Torrex y Tebi Bernal. (Foto/ Canal RCN)

Muchos internautas se han mostrado interesados en conocer qué opina Salguero frente a todo lo que ha estado pasando alrededor de la vida sentimental de Bernal. Sin embargo, la joven influenciadora y modelo se ha mantenido al margen de la situación, enfocando su contenido en temas relacionados con su trabajo y proyectos personales.

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Esta vez no fue la excepción, pues Alejandra compartió un reciente video en el que mostró parte de lo que vivió durante su más reciente campaña como modelo de ropa deportiva, donde se dejó ver muy sonriente mientras trabajaba junto a un talentoso fotógrafo y otras modelos.

El video estuvo acompañado de un llamativo mensaje con el que dejaron claro que, más allá del compromiso laboral, también disfrutaron del tiempo compartido durante la grabación.

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“Día de contenido. No solo hacemos contenido, nos divertimos y compartimos delicioso. Gracias equipo”.

En medio de la publicación, varios internautas aseguraron sentirse felices de ver a Alejandra Salguero sonriente y compartiendo con otras personas durante su jornada de trabajo, especialmente luego de la polémica que ha protagonizado su expareja Tebi Bernal dentro de La casa de los famosos Colombia.

¿Alejandra Salguero continúa soltera?

Una de las preguntas que más se hacen en redes sociales es si Alejandra Salguero ha pensado en darse una nueva oportunidad en el amor, luego de que Tebi Bernal decidiera arbitrariamente dejar a un lado su relación sentimental.

Sin embargo, la joven influenciadora se ha mostrado enfocada en su hijo, su vida laboral y su tranquilidad espiritual.

Alejandra Salguero lanzó inesperado recuerdo con Tebi y desató revuelo en redes
Alejandra Salguero lanzó inesperado recuerdo con Tebi y desató revuelo en redes (Foto Canal RCN)
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