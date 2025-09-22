Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Aida Victoria Merlano se hizo intervención en su físico tan pronto tuvo a su bebé? Esto contó

Aida Victoria Merlano aclaró lo que verdaderamente hizo para lograr su figura después de haber dado a luz.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Aida Victoria Merlano
¿Aida Victoria Merlano se hizo intervención en su físico tan pronto tuvo a su bebé? | Foto del Canal RCN.

La creadora de contenido Aida Victoria Merlano dio a luz a su hijo Emiliano hace dos meses aproximadamente. Después de que nació el bebé, la mujer del Caribe sorprendió porque su figura volvió prácticamente a como la tenía antes de estar en embarazo.

¿Cómo es el físico de Aida Victoria Merlano tras tener a su bebé?

Con un abdomen plano y un físico que parecía intacto, los internautas y seguidores comenzaron a hacer todo tipo de especulaciones sobre Aida Victoria Merlano.

En efecto, una de las premisas era la de que aparentemente se habría mandado a hacer una intervención tan pronto nació Emiliano, así que la influencer lo aclaró todo.

En una nueva historia de Instagram, Aida Victoria dio a conocer que ella se había preparado psicológicamente para renunciar a su figura tras a dar a luz. Luego de casi cumplir dos meses de haber parido, la creadora de contenido no se cambia por nadie por el físico que tiene.

Aida Victoria Merlano
Algunos dicen que parece como si Aida Victoria Merlano no hubiese tenido un bebé | Foto del Canal RCN.

Ante esto, confesó que no es una mujer disciplinada, empezó a ir al gimnasio tres veces a la semana a hacer 30 minutos de cardio, pero nada más. Entonces, les dijo a sus seguidores que no creyeran que para lograr grandes cosas tienen que tener metas enormes.

¿Aida Victoria Merlano se hizo o no intervención tras ser mamá?

Fue entonces cuando, la creadora de contenido reveló si se hizo o no una trasformación tras tener a su bebé.

"Te aclaro que nunca me he hecho una lipo. Mi consejo, desde alguien que nunca ha sido disciplinada, es que te pongas pequeñas metas que sean realizables y cuando ya se cumplan vas poniéndote más", expresó.

 

Siendo así, se rompió toda especulación de que la influenciadora de la costa se había hecho una intervención en su figura. Por lo que se puede interpretar, lo que hizo fue ponerse objetivos cortos y los fue cumpliendo, los cuales van desde la práctica de ejercicio hasta la alimentación consciente.

"Cuando te quieras rendir, imagínate cómo se sentirá tu cuerpo soñado y ese va a ser tu motor", terminó Aida Victoria Merlano.

