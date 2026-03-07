La influenciadora Aida Victoria Merlano goza de gran reconocimiento en el mundo digital y sus publicaciones nunca pasan por desapercibido.

¿Aida Victoria Merlano se mostró cantando despechada?

La creadora de contenido había estado ausente de sus redes sociales en el último tiempo compartiendo pocos detalles y publicaciones.

Sin embargo, en la jornada del 7 de marzo Aida reapareció en su cuenta oficial de Instagram con un video bastante llamativo.

La influenciadora compartió un video en el que se mostraba cantando a grito herido junto a un hombre mayor, quien no detalló quién era, pero podría ser alguien especial por la forma en la que lo abraza para cantar la canción "El Rey" de Vicente Fernández.

Dirás que no me quisiste pero vas a estar muy triste y así te me vas a quedar. No tengo trono ni reina, ni nadie quien me comprenda, pero sigo siendo el rey

Aida Victoria Merlano cantando rancheras. Foto | Canal RCN.

¿Cuál fue el mensaje con el que reapareció Aida Victoria Merlano?

Aida Victoria Merlano junto al video compartió un curioso mensaje de reflexión en donde habló de las pruebas que la vida le coloca a diario tanto a ella como las demás personas.

Frente a estas pruebas la influenciadora aseguró que por más difícil que parezcan siempre habrá una salida sin importar el tiempo que dure y lo retadora que sea.

Asimismo, aseguró que detrás de cada prueba siempre quedan enseñanzas que a futuro les servirán para afrontar nuevos desafíos.

Paso por aquí a recordarte que la vida es bella aunque a veces se ponga oscura y que si hoy no le encuentras mucho el sabor, es una etapa más, que va a pasar y que vas a salir con más sabiduría.



Como era de esperarse las palabras de Aida y video no han pasado por desapercibido entre sus seguidores, quienes se han sentido identificados con el mensaje de la influenciadora.

No te resistas al dolor, aprende y valora la dicha, porque también pasa.

Asimismo, muchos de sus seguidores han empezado a indagar y debatir sobre a qué situación o persona hacía alusión la influenciadora.