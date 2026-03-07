Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Aida Victoria Merlano reapareció y dejó misterioso mensaje: "No te resistas al dolor"

La influenciadora Aida Victoria Merlano compartió video cantando despechada y dejó curioso mensaje, ¿indirecta?

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Aida Victoria Merlano se mostró cantando a grito herido
Aida Victoria Merlano compartió curioso mensaje. (Foto Canal RCN)

La influenciadora Aida Victoria Merlano goza de gran reconocimiento en el mundo digital y sus publicaciones nunca pasan por desapercibido.

Artículos relacionados

¿Aida Victoria Merlano se mostró cantando despechada?

La creadora de contenido había estado ausente de sus redes sociales en el último tiempo compartiendo pocos detalles y publicaciones.

Sin embargo, en la jornada del 7 de marzo Aida reapareció en su cuenta oficial de Instagram con un video bastante llamativo.

La influenciadora compartió un video en el que se mostraba cantando a grito herido junto a un hombre mayor, quien no detalló quién era, pero podría ser alguien especial por la forma en la que lo abraza para cantar la canción "El Rey" de Vicente Fernández.

Dirás que no me quisiste pero vas a estar muy triste y así te me vas a quedar. No tengo trono ni reina, ni nadie quien me comprenda, pero sigo siendo el rey

Aida Victoria Merlano en el programa Yo José Gabriel.
Aida Victoria Merlano cantando rancheras. Foto | Canal RCN.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el mensaje con el que reapareció Aida Victoria Merlano?

Aida Victoria Merlano junto al video compartió un curioso mensaje de reflexión en donde habló de las pruebas que la vida le coloca a diario tanto a ella como las demás personas.

Frente a estas pruebas la influenciadora aseguró que por más difícil que parezcan siempre habrá una salida sin importar el tiempo que dure y lo retadora que sea.

Asimismo, aseguró que detrás de cada prueba siempre quedan enseñanzas que a futuro les servirán para afrontar nuevos desafíos.

Paso por aquí a recordarte que la vida es bella aunque a veces se ponga oscura y que si hoy no le encuentras mucho el sabor, es una etapa más, que va a pasar y que vas a salir con más sabiduría.


Como era de esperarse las palabras de Aida y video no han pasado por desapercibido entre sus seguidores, quienes se han sentido identificados con el mensaje de la influenciadora.

No te resistas al dolor, aprende y valora la dicha, porque también pasa.

Asimismo, muchos de sus seguidores han empezado a indagar y debatir sobre a qué situación o persona hacía alusión la influenciadora.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Westcol rompió el silencio y reveló lo que realmente piensa sobre las canciones de Kris R Westcol

Westcol rompió el silencio y reveló lo que realmente piensa sobre las canciones de Kris R

Westcol se sinceró y, en medio de una transmisión en vivo, reveló lo que realmente opina sobre las canciones de Kris R.

Jessica Cediel se defendió de las críticas Jessica Cediel

Jessica Cediel rompió el silencio y se defendió de las críticas: "No voy a cambiar de opinión"

La presentadora Jessica Cediel se pronunció tras una lluvia críticas por expresar sus ideologías y sus creencias cristianas.

Maleja Restrepo conmovió. Maleja Restrepo

Maleja Restrepo celebra la pronta llegada de un nuevo integrante a su familia con un emotivo video

Maleja Restrepo compartió la emoción por la llegada de su sobrina y enterneció a sus seguidores con un clip familiar.

Lo más superlike

Romances. La casa de los famosos

Estos son los romances que se han formado en las tres temporadas de La casa de los famosos Colombia

Amores inesperados, parejas que trascendieron y otras que quedaron en el recuerdo de los seguidores del programa.

Hombre mayor gana popularidad en redes por imitar a Karina García Viral

Hombre mayor se vuelve viral por imitar a Karina García y en redes lo bautizan 'Karino'

Dulce María, exintegrante de RBD Dulce María

¿Ya nació el bebé de Dulce María, exintegrante de RBD? Publicación en redes generan dudas

Luis Alfonso explica por qué decidió respaldar al equipo de Yeison Jiménez tras su fallecimiento Yeison Jiménez

Luis Alfonso confiesa la verdadera razón por la que decidió apoyar al equipo de Yeison Jiménez

¿Tomar agua caliente en ayunas ayuda o no a adelgazar? Salud y Belleza

Agua caliente en ayunas: ¿el truco viral que promete ayudar a adelgazar?