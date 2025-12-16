Aida Victoria Merlano presume el lujoso vestier de su bebé y causa sensación
Aida Victoria Merlano mostró el vestier de su bebé Emiliano y generó una ola de reacciones en redes.
Aida Victoria Merlano volvió a captar la atención de sus seguidores al mostrar un detalle poco visto de su vida familiar: el vestier de su bebé Emiliano.
¿Qué mostró Aida Victoria Merlano del vestier de su bebé?
La influencer barranquillera compartió imágenes que muestran la cantidad de ropa, zapatos y algunos juguetes del pequeño, dejando entrever la organización y cuidado que tiene con su hijo.
En las historias publicadas en Instagram donde suma millones de seguidores, se puede ver un vestier amplio y bien organizado, con prendas de diferentes tamaños, colores y estilos, junto a calzado cuidadosamente dispuesto en estantes y algunos juguetes estratégicamente ubicados en la parte superior.
Y, aunque sin dar más detalles, la barranquillera acompañó su publicación con la famosa canción de la película animada Toy Story: “Yo soy tu amigo fiel”.
En otras de las historias, Emiliano, que está por cumplir cinco meses, aparece jugando con un gimnasio apropiado para su edad, mientras Aida Victoria revela que desde ya está estrenando algunos de sus regalos de Navidad.
Por supuesto que la publicación rápidamente se llenó de corazones y generó cientos de reacciones entre sus seguidores elogiando la belleza y ternura del menor.
¿Cómo reaccionaron los seguidores a la publicación del bebé de Aida Victoria Merlano?
Muchos comentaron con simpatía recordando sus propias experiencias: “Yo tampoco me aguantaba” o “Sí soy, también fui, eh, hice lo mismo con mi hija”, refiriéndose a la conexión que sienten con la maternidad de la influencer barranquillera.
Otros internautas elogiaron la ternura del bebé y la inteligencia de Aida Victoria como madre: “Qué hermoso, cómo la mamá es inteligente”, “Me encanta, precioso Emi” y “Dios, está tan bello y grande”.
Y por supuesto que no faltaron los comentarios con humor a la publicación de la influencer barranquillera: “Emi tiene más ropa que yo”; “Emi con toda la ropa que yo jamás tendré” o “él rey”.
Aida Victoria, quien es muy activa en redes, no ha dejado de compartir momentos con su pequeño desde que nació en julio, mostrando todo lo que va haciendo a medida que crece.
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike