Aida Victoria Merlano mostró los bolsos que se compró, se gastó más de 50 millones

Aida Victoria Merlano mostró los bolsos que adquirió que le costaron una sorprendente suma de dinero.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Aida Victoria Merlano

La influenciadora Aida Victoria Merlano reveló a sus millones de fanáticos la costosa compra que realizó hace pocos días.

¿Qué se compró Aida Victoria Merlano?

La creadora de contenido mostró a través de su cuenta de Instagram, donde tiene casi ocho millones de seguidores, un video en el que enseñó las lujosas compras que hizo.
En la grabación dejó ver que adquirió dos bolsos y algunos accesorios como collar, aretes y correa de una reconocida marca de lujo.

¿Cuánto se gastó Aida Victoria Merlano en lujosos bolsos y accesorios?

La barranquillera mostró la factura y dio a conocer que se gastó 51 millones de pesos colombianos en dicha compra.

Tras revelar el valor aprovechó para dejar una reflexión al respecto y anticiparse a posibles críticas.

Indicó que este mes invirtió en finca raíz, ahorró y como siempre se gastó lo que le sobra después de ahorrar, más no ahorró lo que le sobró después de gastar.

"Hay tanta gente que renuncia a sus sueños por los juicios externos, hoy pienso en la que gente que me criticaba y agradezco profundamente nunca haberlo escuchado porque de haberlo hecho estaría igual de jodida que ellos", expresó.

Señaló que hay que creen en sí mismo, entender que las grandes recompensas de la vida son las de las luchas valientes y recalcó que nadie va a luchar por los sueños demás, por lo que los motivó a seguir trabajando para lograr eso que tanto desean.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras las compras de Aida Victoria Merlano?

Luego de su publicación, miles de seguidores de la influenciadora opinaron al respecto felicitándola por sus compras y mencionándole lo mucho que la admiran y los inspira para poder un día lograr ser como ella.

Otros no dudaron en elogiar su figura, destacando lo bien que se ve a tan pocas semanas de haber dado a luz a su hijo Emiliano, fruto de su pasado matrimonio con el empresario Juan David Tejada, con quien hace pocos días confirmó su ruptura asegurando que terminaron poco después del parto del pequeño.

